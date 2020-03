Liebe in Zeiten der Corona-Krise

Nach mir die Sintflut? Es fühlt sich zumindest beim Einkaufen so an, als wäre sich in letzter Zeit wieder jeder selbst der Nächste. Völlig gesunde Menschen horten Dosenwurst und Tütensuppen oder kaufen Desinfektionsmittel, als gäbe es kein Morgen mehr. Liebe Leute, ein Stückchen Seife hat bislang noch kaum jemandem geschadet – lasst das Desinfektionsmittel denjenigen, die es aufgrund von Vorerkrankungen dauerhaft und dringend benötigen. Das ist nicht nur angemessen, sondern auch pure Nächstenliebe. Nächstenliebe gegenüber unseren Mitmenschen wird in Zeiten von Corona umso bedeutsamer. Klar ist doch eigentlich: Es ist nicht nur unhöflich, sondern eklig, quer durch den Raum zu niesen, Leute anzuhusten und tagelang das gleiche Taschentuch zu benutzen. Es ist auch nicht nur unhöflich, sondern vor allem eklig, sich nach dem Toilettengang nicht die Hände zu waschen. Hunderttausende Menschen tun es trotzdem täglich, fassen danach ihr Essen an, nehmen ihre Kinder an die Hand oder begrüßen ihre Mitmenschen per Handschlag. Aber nun wird sich das übliche Verhalten in den Waschräumen ändern, 20 Sekunden Händewaschen: Handfläche an Handfläche, in den Fingerzwischenräumen und die Daumen nicht vergessen – was vielleicht sogar einen längerfristigen Lerneffekt nach sich zieht. Eigentlich eine gute Sache, wenn da nicht das Coronavirus wäre. Ich fürchte, dass, sobald Covid-19 überwunden ist, alle wieder mit dem Flegeldasein anfangen. Hygiene sollte kein Fremdwort sein. Andererseits finde ich es ziemlich cool, wie insbesondere ältere Leute, anstatt sich die Hand zu geben, immer öfter freudig hopsend mit ihren Ellbogen anstoßen. Dieser Move könnte sogar über Corona hinaus bestehen bleiben. Eine neue Form der Liebeserklärung. Bis neulich, Eure BAte

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 16.03.2020