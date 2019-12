Lieber mal nichts verschenken

Wie viel wir Deutschen tatsächlich an Weihnachten ausgeben, unterscheidet sich nicht nur von Mensch zu Mensch, sondern auch von Statistik zu Statistik. Jedoch scheint ein Wert von ungefähr 300 Euro pro Person realistisch. Bei diesen schwankenden Zahlen ist Streit an den Weihnachtstagen schon fast vorprogrammiert, zumal die Mehrheit der Deutschen schon selbst die Erfahrung gemacht hat, ein Geschenk zu bekommen, das ihnen nicht gefiel. Die Aussicht, dass ein Geschenk die Weihnachtsstimmung trüben könnte, setzt vor allem Männer in der Vorweihnachtszeit unter Druck. Denn Frauen sind besonders häufig enttäuscht von den Präsenten die sie bekommen, da sie davon ausgehen, ihre Andeutungen darüber, was sie sich wünschen, wären deutlich genug gewesen. Gleichzeitig sollte nicht nur der Wunsch erfüllt, sondern auch Kreativität bewiesen werden. Bei all den Ansprüchen verwundert es kaum, dass sich viele Paare in den Tagen nach Weihnachten trennen. Wäre es nicht um des Friedens Willen sinnvoller, auf Geschenke zu verzichten?

Immer häufiger beschließen Paare, sich zu Weihnachten nichts zu schenken und anstatt sich dem Konsum zu widmen, lieber auf alte Werte zurückbesinnen. Doch oftmals endet diese Entscheidung in einem riesigen Streit, denn obgleich etwas anderes ausgemacht war, wird einer der beiden höchst wahrscheinlich dennoch das ein oder andere kleine Geschenk unter den Christbaum legen. Peinlich wird es spätestens dann, wenn der andere tatsächlich davon ausgegangen ist, dass man keine Geschenke kauft und nichts für den Liebsten oder die Liebste besorgt hat.

Es liegt uns in den Genen

Dass sich die Mehrheit der Menschen nicht an diese Abmachung hält, ist nicht ein Symptom der Neuzeit, sondern tief in unseren Genen verankert. Schon in der Steinzeit, so argumentieren Psychologen, hat man versucht, mit Präsenten seinen Mitmenschen zu bestimmten Anlässen eine Freude zu machen. Schenken ist somit nichts Erlerntes, sondern ein Bedürfnis, ein soziales Signal zu schicken. Folglich sind wir nicht in der Lage, solche Abmachungen tatsächlich einzuhalten. Wollen wir das denn überhaupt? Schließlich kann man sich auf die Weihnachtswerte auch durch den gemeinsamen Besuch der Christmette zurückbesinnen und statt eines teuren Geschenkes aus dem Internet mal wieder etwas Selbstgemachtes verschenken. Sophia Rhein

