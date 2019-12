Lieber Stiefeletten tragen, als kalte Füße riskieren

Im Winter trage ich am liebsten Stiefel mit dicken Socken, damit ich auch ja nicht friere. Es ist ein sehr unangenehmes Gefühl, wenn man dick angezogen ist, man jedoch freie Knöchel hat und die Kälte spürt. Zudem sind Sneaker mit kurzen Socken im Winter meiner Meinung nach etwas unpassend, da man obenrum sehr winterlich angezogen ist, mit dicker Winterjacke und Schal, und an den Füßen dann die Sommer Sneaker trägt. Das wirkt auf mich sehr widersprüchlich. Wofür werden Winterschuhe hergestellt, wenn nicht, um sie dann auch wirklich zu tragen? Sneaker sind bei Jugendlichen beliebter und viel verbreiteter als Winterschuhe, jedoch kommen besonders Stiefeletten immer mehr in den Trend, da man sie sehr stylish kombinieren kann.

Ganz davon abgesehen, dass freie Knöchel besonders im Winter auf Dauer nicht gesund sind. Ob durch Flanking oder andere Ursachen: Wer kalte Füße hat, neigt eher dazu, sich eine Erkältung einzufangen.

Im Sommer ist es warm genug und die Gefahr sich durch das Flanking zu unterkühlen ist geringer, jedoch muss es meiner Meinung nach trotzdem nicht sein. Viele finden es stylisher, mit kurzen oder überhaupt keinen Socken ihre Sneaker perfekt zur Geltung zu bringen als höhere Socken zu tragen. Aber das heißt nicht, dass es nicht auch stylish sein kann, höhere Socken in Sneakern zu tragen.

Es gibt mittlerweile viele Socken, die extra so bedruckt wurden, um sie in Sneakern zu tragen. So wie es in den 90er Jahren oft getragen wurde. Die Fashion Trends aus anderen Zeiten kehren aktuell immer mehr zurück. Also kann man meiner Meinung nach auf das Flanking verzichten und stattdessen warme Füße haben, aber gleichzeitig stylish aussehen. Beate Sturm

