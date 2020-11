Luftreiniger – Investitionen für Schulen

Seit einigen Wochen gehört das regelmäßige Stoßlüften in deutschen Schulen zum Alltag. Durch frische Luft von draußen soll die Luft in den Räumen regelmäßig gereinigt werden, insbesondere um die Verteilung von Aerosolen zu verhindern und die Ansteckungsgefahr der Schüler mit dem Corona-Virus zu minimieren.

Was in den wärmeren Monaten noch wenig problematisch war, führt mit den sinkenden Temperaturen immer wieder zu Schwierigkeiten und stößt bei vielen auf Unverständnis. Und winterliche Temperaturen sind in diesem Herbst noch gar nicht vorgekommen.

Immer wieder werden Stimmen laut, die sich einen Luftreiniger für die Klassenräume wünschen. Dabei handelt es sich um spezielle Luftfilter der Filterklasse HEPA (H13), die laut Studien der Goethe-Universität Frankfurt und Wissenschaftlern aus München die Aerosolkonzentration in einem Klassenraum innerhalb von 30 Minuten um 90 Prozent senken können. Doch die Anschaffung solcher Luftfilter kostet natürlich Geld. Geld, das die Schulen nicht haben und das vom Staat bereitgestellt werden müsste. Hört man sich in den Schulen um, würden sich sowohl Schüler als auch Lehrer über eine solche Investition freuen. Der aktuelle Zustand ist für viele nämlich keiner, der auch für die nächsten winterlichen Monate erstrebenswert ist. Wenn die Temperaturen erst mal richtig winterlich werden, müssen wir Schüler mit dicken Jacken, Schals und Decken im Klassenraum sitzen und frieren. Die Gefahr, sich eine Erklärung einzufangen, ist hoch.

Während für Unternehmen in den vergangenen Monaten milliardenschwere Hilfspakete bereitgestellt wurden, ist eine Investition in diesem Bereich nicht geplant. Vielleicht könnte auch eine Spendenaktion zusammen mit staatlichen Fördermitteln eine Anschaffung der Geräte ermöglichen.

Es wäre auf jeden Fall lobenswert, darüber nachzudenken, um die Zustände, die unweigerlich auf uns Schüler im Winter zukommen, zu vermeiden. Mia Eck

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 16.11.2020