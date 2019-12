Märchenfilm, der Generationen verbindet

Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ ist ein Märchen aus dem Jahr 1973. Es ist eine tschechisch-deutsche Produktion. Inzwischen ist er einer der bekanntesten Märchenfilme und ist seit Jahren als Kultfilm fester Bestandteil des Weihnachtsprogramms.

Das Waisenkind Aschenbrödel lebt seit dem Tod der Eltern bei ihrer Stiefmutter, die nach dem Tod des Vaters, den Gutshof an sich gerissen hat. Die Stiefmutter und deren Tochter machen Aschenbrödel das Leben zur Hölle und behandeln sie schlecht. Als im Winter der Prinz den Gutshof besucht, überredet ihn die Stiefmutter, die Tochter auf einen Ball im Schloss einzuladen. Der Plan der Mutter ist es, ihre Tochter mit dem Prinzen zu verheiraten. Die Mutter und die Tochter treffen Vorbereitungen für den Ball und schicken deshalb den Diener in die Stadt, um Besorgungen zu tätigen. Auf dem Weg fallen ihm drei Haselnüsse in den Schoß, die er später Aschenbrödel schenkt. Doch diese drei Nüsse sind verzaubert und Aschenbrödel wird dadurch belohnt.

„Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ ist ein absoluter Kultfilm, den man zur Weihnachtszeit unbedingt sehen sollte. Svenja Thomas

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 23.12.2019