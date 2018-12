Materialschlacht vor, an und nach den Feiertagen

Dinge kaufen, die man eigentlich gar nicht braucht, drei Teile zum Preis von zwei, schubsende Massen im Kaufrausch … Für solche Ausmaße des Massenkonsums ist der Black Friday bekannt. Der Tag, an dem in den USA die Weihnachts-Shopping-Zeit eingeläutet wird. Am 24. Dezember ist es dann soweit. Alles, was in den Wochen zuvor fleißig gekauft wurde, kann endlich verschenkt werden, um es dann am 27. Dezember zum Weltumtauschtag wieder zurückzugeben.

Man kennt es von sich selbst: So gerne man anderen Menschen mit einem Geschenk eine Freude bereitet, so gerne öffnet man auch selbst die ganzen schön verpackten Überraschungen. Als Kind hat man sich immer das neuste Spielzeug gewünscht. Egal ob Polly Pocket, Barbie, Playmobil, Lego, Computer- oder Gameboyspiele. Alles lag ein Jahr später schon auf dem Dachboden oder wurde im Keller verstaut, weil es ja dann wieder noch coolere Neuheiten gab, die man haben musste. Später sind es dann Spielkonsolen oder andere aus heutiger Sicht nutzlose Dinge. Man kann es keinem Kind verübeln – wir alle waren so und sind es vielleicht auch immer noch.

Geschenke gehören zum Fest

Anstatt der Spielwaren, wünschen wir uns heute eben Bücher, Parfüm, Kleidung und andere Dinge, die wir nun als sinnvoll bewerten. Man kann von einer kleinen Materialschlacht an Weihnachten reden, aber irgendwie gehören die Geschenke auch zu dem Fest und der besinnlichen Stimmung dazu. Es ist ja auch nichts verkehrt daran, sich selbst und anderen eine Freude zu machen. Antje Heitland

