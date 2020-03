„Mehr Qualität als Quantität“

Saskia Pappok, eine der sechs leitenden Köpfe des Organisationsteams von Fridays for Future (FFF) in Bensheim, äußerte sich in einem Interview mit Marco Mautry von der BAnane-Jugendredaktion positiv über die Ergebnisse des vergangenen Jahres. Sie fordert dennoch dazu auf, weiter- und mehr Druck zu machen, da dies erst der Anfang gewesen sein muss.

Eure Demos haben im vergangenen Jahr polarisiert. Welche Erfolge schreibt Ihr Euch zu?

Saskia Pappok: Ein deutliches Zeichen seitens der Regierung wurde nicht wirklich gesetzt. Die Politik versuchte, mit dem Klimaabkommen einen Kompromiss zu finden, um unseren Elan zu mildern, aber zufrieden sind wir damit keinesfalls. Der Grundstein für eine Klimarevolution ist gelegt und so, wie wir im vergangenen Jahr gehandelt haben, muss es mindestens weitergehen. Unser größter Erfolg ist, dass wir ein Bewusstsein in den Köpfen der meisten Menschen erschaffen konnten, so dass sich so ziemlich jeder Gedanken über diese Themen gemacht hat. Dies zeichnet sich auch klar in den Ergebnissen der vergangenen Wahlen ab.

Gibt es in Deinen Augen etwas, das Du an der Bewegung gerne verändern oder verbessern würdest? Gibt es Probleme bei FFF?

Saskia: Ein wirkliches Problem existiert nicht. Es fehlte zwar etwas an Transparenz seitens der bundesweiten Organisationsgruppe, aber auch dies ist schon in Arbeit. Zu bedenken gilt immer: Wir sind einfach nur eine Gruppe junger Menschen mit einem gemeinsamen Ziel und haben nur damit schon so viel erreicht. Das beweist, wie gut unsere Vereinigung agiert und wie professionell wir alles handhaben. Zudem stehen über 27 000 Wissenschaftler hinter uns und vertreten unsere Forderungen, was auch klar für uns spricht.

Das Einzige, was meiner Meinung nach geändert werden sollte, ist die Intensität der Bewegung. Hierbei spreche ich aber als Einzelperson, da es sicherlich einige Mitstreiter von FFF gibt, die diese Ansicht nicht teilen werden. Die Regierung hat zwar reagiert, aber der Prozess dauert zu lang und wird nicht ausreichend sein. Wir sollten uns weiter in die Richtung einer Gruppierung wie ,Ende Gelände’ entwickeln und größere, weiter umfassende Forderungen durch Flashmobs und andere Aktionen durchsetzen.

In den vergangenen Monaten scheint es recht eher ruhig um Euch geworden zu sein. Woran liegt das?

Saskia: Die meisten Mitglieder des Organisationsteams befinden sich momentan im Schul- beziehungsweise Abiturstress, wodurch wir alle zeitlich etwas eingeschränkter sind. Das bedeutet aber trotzdem nicht, dass keine Projekte mehr folgen werden. Hierbei liegt unser Hauptaugenmerk vor allem auf dem 24. April. Denn an diesem Tag soll der nächste Global-Climate-Strike stattfinden. Diese weltweiten Streiks waren bisher immer die größten und eindrucksvollsten, und genau das ist uns wichtig. Wir setzen bei unseren Demonstrationen und Aktionen lieber auf Qualität anstatt auf Quantität. Marco Mautry

