Anzeige

Drei Supermärkte teilten mit, dass sie kaum etwas wegschmeißen würden und das, was sie nicht mehr verkaufen dürften, an die Tafel gespendet würde. Dies entspricht anscheinend doch nicht ganz der Wahrheit, wie ich in einem Gespräch mit einer Mitarbeiterin in einem der Supermärkte erfuhr. Sie erzählte mir, dass jeden Abend Unmengen an Obst und Backwaren weggeworfen würden. Bei einem Supermarkt hieß es, dass sie Bauern als Abnehmer für ihre Produkte hätten. Belegt sind die Aussagen natürlich nicht.

Ich schlug außerdem eine Lösung vor, die darin bestand, dass ich einmal wöchentlich das übrig gebliebene Obst abholen könne und privat verteilen würde.

Nur zwei Supermärkte zeigten sich kooperativ und sagten, sie würden meine Nummer an die Geschäftsleitung weiterleiten. Leider habe ich bis heute nichts von ihnen gehört.

Dieses Experiment zeigt, wie intransparent die deutschen Supermärkte in dieser Hinsicht sind. Meiner Meinung nach sollte diesem Thema mehr Gehör verschafft und das Mindesthaltbarkeitsdatum, wie in England bereits umgesetzt, in ein „Best before…“ (auf deutsch etwa „genießbar bis...“) abgeändert werden. Yara Völker

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 30.04.2018