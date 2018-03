Meilenstein der optimierten Produktion

Anzeige

Big Data, Artificial Intelligence, Social Botting oder Mass Customization sind nur einige Folgen der Digitalisierung. Wo Licht ist, ist auch Schatten. und so ist es naheliegend, dass wir aufgrund unserer Unwissenheit die Konsequenzen der Digitalisierung als besonders schädlich betrachten. Aber was kann die Digitalisierung eigentlich? Um das abschätzen zu können, werden wir in den folgenden Wochen eine Serie zu einzelnen Themen haben. Den Start bildet die Industrie 4.0.

Die Industrie 4.0 bildet einen echten Meilenstein: Erstmals ist es dem Menschen möglich, durch Zusammenspiel digitaler Arbeitsfaktoren in Form von Software und Hardware durch Informations- und Kommunikationstechnik massenhaft personalisierte Waren und Güter herzustellen. Ausgehend von Datenbanken und deren Auswertungen können so neue Produkte zunehmend weiter an die Bedürfnisse der Käufer angepasst werden und so das Leben Stück für Stück erleichtern. Die Vorteile dieser Produktion liegen auf der Hand: Für Arbeitnehmer entstehen durch den Automatismus flexiblere Arbeitszeiten und extreme Zeitersparnisse. Während die Umsätze durch größere Produktionsmengen steigen, Löhne steigen können, sinkt der Preis pro Produkt und wird für den Kunden umso interessanter. Die Folge: optimierte und personalisierte Waren, die auf spezifische Kundenbedürfnisse eingehen können, da die Umsätze steigen und der Handlungsspielraum in Unternehmen steigt. Die steigende Kaufkraft innerhalb der Gesellschaft hat ebenso positive Auswirkungen auf die Wirtschaftlichkeit Deutschlands. Während sich die Wertschöpfungskette der Produktion weitestgehend von Humankapital verabschiedet, profitieren Forscher, Entwickler und Wissenschaftler weiterhin von der Entwicklung. In Zukunft wird Wissen also noch immer unsere Währung bleiben und lebenslanges Lernen wird zur Pflicht, um in der Arbeitswelt von Morgen noch bestehen zu können.

Kritiker der Digitalisierung sind der Auffassung, dass sie automatisch eine komplette Abkehr des Menschen von seiner Arbeit zur Folge hat. Betrachtet man die Entwicklung, wird jedoch deutlich: Lediglich die Forderungen innerhalb des Marktes werden sich zunehmend für Arbeitnehmer verändern, während der Mensch von der Entwicklung im privaten Bereich durch ideale bezahlbare Güter gleichermaßen profitiert. Auch die Bundesregierung hat diesen Trend erkannt und deswegen eine Staatsministerin für digitale Infrastrukturen ins Leben gerufen. Bei dem Ausmaß und den weitreichenden Begebenheiten durch die Digitalisierung bleibt nun nur die Frage, ob das ausreichend ist, um diese im Sekundentakt fortschreitenden Prozesse wirklich standesgemäß zu steuern. Alis a Koch