Rund 20 verschiedene Schutzimpfungen werden deutschen Bürgern von der Ständigen Impfkommission (STIKO) des Robert-Koch-Instituts empfohlen. Die meisten Menschen sammeln den Großteil dieser Impfungen im Laufe ihres Lebens an – meist bereits in der frühen Kindheit. Viele Menschen wissen gar nicht, welche Antikörper durch Impfstoffe sie überhaupt in sich tragen. Die STIKO als Teil des Robert-Koch-Instituts wird größtenteils von der Pharmaindustrie finanziert, die Interesse daran hat, möglichst viele teure Impfstoffe zu verkaufen. Dementsprechend beeinflusst werden die jährlich veröffentlichten Impfempfehlungen. Nutzen und Sinnhaftigkeit werden in den Hintergrund gerückt. Durch die einseitige Berichterstattung und die Empfehlungen der STIKO wird auch die Risikowahrnehmung der Menschen beeinflusst. Wenn eine Impfempfehlung vorliegt, wird die jeweilige Krankheit als bedrohlich und sehr riskant eingeschätzt – was bei vielen Krankheiten nicht der Fall ist; beziehungsweise das Auftreten extrem selten ist. Eine Impfpflicht würde eine gesteigerte Angst hervorrufen. Die FSME-Impfung zum Beispiel soll vor FSME-Viren schützen, die zu gefährlichen neurologischen Erkrankungen der Hirnhaut und des Rückenmarks führen können. In Deutschland werden jährlich nur circa 30 durch FSME verursachte Hirnhautentzündungen gemeldet. Pro Jahr wurde jeweils ein Todesfall registriert. Auf der anderen Seite treten fast genauso oft schwere neurologische Impfschäden auf, die sogar zum Tod führen. Die Entscheidung für oder gegen eine Impfung ist immer eine persönliche Risikoabwägung, die ich selbst treffen möchte, denn mein Körper gehört mir. Eine Impfpflicht würde einen Eingriff in die Entscheidungsfreiheit des Einzelnen bedeuten, was einen Verstoß gegen Artikel 2, Absatz 2 des Grundgesetzes darstellt. Eva-Lotte Wenderoth

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 20.04.2020