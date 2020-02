Mein Weg hinter das Lenkrad

Als ich im Warteraum des TÜV in Heppenheim auf die Fahrschülerin vor mir und meinen Fahrlehrer gewartet habe, war ich wider Erwarten sehr ruhig. Von Nervosität war in diesem Moment nichts zu spüren. Auch in den Tagen vor der Prüfung habe ich die Aufregung nur selten zu spüren bekommen, weil ich mich mit Sport, Social Media und Musik abgelenkt habe.

Auch kurz bevor es losging, war mir Musik eine große Hilfe. Ich habe mir Kopfhörer ins Ohr gesteckt, mich ganz auf die Musik konzentriert und wurde mit der Zeit noch ruhiger. Diese Ruhe hielt an, bis ich sah, dass die Fahrschülerin vor mir auf das TÜV-Gelände gefahren kam. Ab dem Zeitpunkt bin ich in dem doch sehr kleinen Raum umhergetigert, bis sie ausgestiegen ist.

Anspannung schnell verflogen

Dann war ich an der Reihe und fühlte mich auch ein wenig unter Druck gesetzt, da sie nun ihren Führerschein schon hatte und ich noch nicht. Bis ich das TÜV-Gelände mit meinem Fahrlehrer und meinem Prüfer verlassen konnte, war ich sehr angespannt. Ich spürte sie nicht in meinem Kopf, sondern vielmehr in meinem Oberkörper und vor allem in meinen Armen.

Ich bemerkte, wie ich viel aufrechter saß als sonst und meine Arme sehr schwer wirkten. Diese Anspannung verlor ich glücklicherweise sehr schnell, als ich dann losfuhr und mein Prüfer mir mitteilte, wohin ich fahren solle. Sicherheitshalber fragte ich trotzdem immer vor jeder Kurve, ob ich nun wirklich dort abbiegen soll und schaute auch noch einmal öfter über die Schulter als sonst.

Nachdem ich über die Landstraße, durch die Bensheimer Innenstadt und über die Autobahn zurück nach Heppenheim gefahren war, lag die letzte Hürde im Rückwärtseinparken in eine Parklücke auf dem TÜV-Gelände vor mir. Als dies auch geschafft war, habe ich meinen Führerschein erhalten und durfte das Auto verlassen. Zu realisieren, dass ich nun selbst fahren darf, fiel mir nach der Prüfung aber erst einmal schwer. Marco Mautry

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 24.02.2020