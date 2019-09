Mensch gegen Maschine

Montag, 9. September: Mein Smartphone ist kaputt. Und mein Knöchel auch. Am vergangenen Wochenende bin ich abends über eine Bordsteinkante gestolpert, habe mir wehgetan und in der gleichen Sekunde vor Schmerz mein Handy fallenlassen. „Krach“ machte es zwei Mal – einmal an meinem Fuß und einmal auf meinem Display. Am nächsten Morgen habe ich dann gleich bei der Fachärztin meines Vertrauens angerufen, um einen kurzfristigen Termin zu ergattern. Seitdem versuche ich außerdem, einen Slot im Apple Store in Frankfurt zu erhalten, um die kaputte Glasscheibe auswechseln zu lassen. Beides erschien mir zu diesem Zeitpunkt wenig erfolgversprechend: Während in der Praxis ständig das Besetzt-Zeichen die Telefonleitung dominierte, wurden mir alle Online-Daten im Apple Store, sobald sie aufploppten, von anderen Nutzern vor der Nase weggeschnappt. Die spannende Frage ist nun, wer dieses Rennen gewinnen wird: der Mensch oder die Maschine? Montag, 16. September: Liebes Tagebuch, ich habe gewonnen. Tatsächlich galt mein kassenversicherter Knöchel als Notfall, weshalb ich mich am letzten Montag nachmittags mit dem kaputten Smartphone in der Tasche auf den Weg zum Röntgen machte. Dem Knöchel geht es inzwischen besser, es war nichts gebrochen, nur verknackst, und die Bänder sind überdehnt. Mein kaputtes Display hingegen ist kein Notfall, sondern wohl nur eine Bagatelle, die insbesondere in der Woche vor der neuen iPhone-Vorstellung als unwichtig eingestuft wurde. Als ich am Freitag endlich einen Termin ergattern konnte und durch die Fressgass humpelte, wollte mir der unzufriedene Angestellte erst einmal einen neuen Akku, dann ein komplett neues Smartphone verkaufen. Spätestens als ich die Rechnung bezahlte, wurde mir klar, dass nun die Maschine gewonnen hat – und zwar mein gesamtes Taschengeld für diesen Monat.

Bis neulich, Eure BAte

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 16.09.2019