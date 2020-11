Mit Decken dem Frieren entgegentreten

Es ist so weit, darauf haben wir alle gewartet, der Winter ist da. Und noch viel besser ist, dass durch Corona in den Klassenräumen alle zwanzig Minuten stoßgelüftet werden muss. Das haben sich viele Schülerinnen zum Anlass genommen, ihr Schlafzimmer mit in den Unterricht zu nehmen. Heißt, dass ungefähr 750 Schülerinnen mit Decken und Kissen in die Schule kommen, um während des Lüftens nicht zu frieren.

Eine sehr clevere Idee, um den kalten Temperaturen auszuweichen. Man sieht jetzt immer mehr Schüler zugedeckt im Klassenzimmer sitzen, meist noch mit einem warmen Getränk. Dies ist ein sehr lustiger Anblick, aber wahrscheinlich die beste Lösung momentan.

Dadurch, dass alle zwanzig Minuten für fünf Minuten gelüftet werden muss, ist dies eine gute Alternative, damit man nicht frieren muss. Denn eines muss man sagen: In dicker Winterjacke zu schreiben und damit im Raum zu sitzen, ist ziemlich unpraktisch und unbequem. Somit haben die Schüler eine gute Lösung gefunden, um diesem auszuweichen. Svenja Thomas

