Mit dem Bouldern geht’s bergauf

Bouldern hat sich in den vergangenen Jahren zu einer echten Trendsportart gemausert. Der große Unterschied zum klassischen Sportklettern, was man aus diversen Kletterhallen kennt, ist das Fehlen sämtlicher Sicherungsmaßnahmen. Auf Seile, Karabiner und Co. wird beim Bouldern verzichtet – dafür bewegt man sich beim Bouldern auch in überschaubaren Höhen und landet beim Absprung oder Absturz auf dicken Matten. Solche aufblasbaren Matten kann man auch zum Mitnehmen kaufen, so dass man nicht auf eine Boulderhalle angewiesen ist, sondern bei gutem Wetter auch in der Natur kraxeln kann. In der näheren Umgebung ist das zum Beispiel am Felsenmeer in Reichenbach gut möglich.

Beim Klettern sowie beim Bouldern gilt: „Der Weg ist das Ziel“. Und mehr noch als beim Klettern ist beim Bouldern das Finden des einfachsten Weges von Bedeutung. Boulderstrecken sind nur wenige Meter lang, doch sie erfordern höchste Konzentration und oft einen enormen Kraftaufwand. Wie viel Kraft aufgewendet werden muss, hängt allerdings stark von der Technik ab. Generell ist es etwa immer sinnvoll, die Arme möglichst gestreckt zu lassen und mit den Füßen schnell nachzuziehen, so dass man die Armmuskulatur entlastet.

Nicht wenige Parcours erfordern aber auch überwiegend Fingerkraft, da die Griffe sehr fein und schmal sind; andere Strecken sind etwas für Balance-Künstler, die verlangen, dass man sich beim Klettern viel dreht und langsame, kontrollierte Bewegungen macht, anstatt nach Griffen zu suchen oder sogar zu springen.

Die eigene Erfahrung sagt außerdem: Körpergröße kann von Vorteil sein – muss aber nicht. Manchmal fehlt leider ein Stückchen Arm, um den nächsten Griff zu erreichen, andererseits haben „Kleine“ meist weniger Gewicht zu halten – das ist vor allem bei Überhangstrecken praktisch. Anfänger können beim Bouldern erstmal nicht viel falsch machen – eine gewisse Routine entwickelt man ganz automatisch, wenn man einige Strecken geklettert ist, deswegen braucht man auch keinen Kurs oder Einweisung, um in Kletterhallen bouldern zu können. Leihschuhe kann man in der Regel vor Ort bekommen, und mehr braucht man auch gar nicht, um loszulegen. Man darf die Beanspruchung der Muskulatur allerdings nicht unterschätzen – vor allem in Unterarmen und Fingern können Anfänger nach den ersten Versuchen bereits mit starkem Muskelkater rechnen.

Ist das Ganze denn gefährlich, so ganz ohne Sicherung? Trotz eines weichen Bodens und einer geringen Höhe kann man sich bei einem Absturz oder einer unglücklichen Landung nach einem Absprung natürlich verletzen. Deshalb ist es wichtig, dass man sich versichert, dass sich niemand unterhalb der Kletterwand befindet, an der man gerade ist, und man bei riskanten Griffen jederzeit mit einem Absturz rechnet, so dass die Muskulatur sich nicht verkrampft und man sich Zerrungen oder Schlimmeres holt.

Mein persönliches Fazit nach den ersten Versuchen: Der anfängliche Muskelkater lohnt sich. Bouldern macht Spaß und hat einen hohen geselligen Aspekt, den man nicht vergessen darf. Das gemeinsame Inspizieren der Griffe, bevor man sich an die Wand wagt, und die Ratschläge der Kletterpartner, die vom Boden aus Griffe bemerken, die man selbst im Eifer des Gefechts übersehen hat, machen aus einer Einzelsportart beinahe einen Teamsport. Das einzig Blöde an der ganzen Sache sind oft die Eintrittspreise und Leihgebühren in den Hallen, die an einem Abend gut mal 15 Euro betragen können, weshalb es sich empfiehlt, über eine Dauerkarte nachzudenken, falls man vorhat, öfter zu kommen. Eva-Lotte Wenderoth

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 21.01.2019