Mit der BAnane durchs Jahr

Auch in diesem Jahr haben sich die Mitglieder der BAnane-Jugendredaktion wieder viel Mühe gegeben, um die Ausgaben interessant, aktuell und informativ zu gestalten. Mit zahlreichen Umfragen, Artikeln, aber auch verschiedensten Tipps, Tricks, Anleitungen und Empfehlungen waren die Inhalte der BAnane aktuell und hoffentlich inspirativ für die Leser. Dieser Rückblick beschäftigt sich mit den BAnane-Highlights des Jahres 2019.

Regional

Besonders Themen und Ereignisse im regionalen Umkreis haben in den Ausgaben der BAnane Vorrang. Somit berichteten wir im September ausführlich über die 82. Auflage des Bensheimer Winzerfests, das mit seinem vielseitigen Programm, den verschiedenen Buden und Ständen sowie dem großen Umzug in diesem Jahr wieder ein voller Erfolg war. Auch die noch immer aktuelle Frage über das Verbleiben des Bensheimer Marktplatzes hat die BAnane in einem ausführlichen Artikel inklusive eines Interviews mit Karl-Heinz Schlitt aufgearbeitet. Viele Artikel beschäftigten sich mit politischen Themen. Im November wurden die Social-Media-Auftritte der hessischen Jugendparteien über mehrere Tage analysiert und vorgestellt.

International

Doch nicht nur im Kreis Bergstraße und in der Umgebung sind wir in diesem Jahr inhaltlich unterwegs gewesen. Im Mai standen die EU-Wahlen vor der Tür. Die BAnane veröffentlichte zu diesem politischen Großereignis zahlreiche Artikel mit Umfragen, Informationen und Ergebnissen der Wahlen. Im vergangenen Juli ging es darum herauszufinden, ob das deutsche Eis mit dem der Italiener mithalten kann. Letzten Endes musste sich die Eiscreme aus Deutschland ihrem italienischen Widersacher geschlagen geben . . . Ebenfalls in Italien aber auch an anderen wunderschönen Orten dieser Welt machten wir in diesem Jahr Urlaub und teilten unsere Eindrücke und Erlebnisse in zahlreichen Urlaubsberichten. Trotzdem ging es natürlich nicht immer so entspannt zu wie auf der Liege am Strand. Auch über sportliche Veranstaltungen wie die Leichtathletik-Weltmeisterschaft in Doha mit ihren zahlreichen Skandalen wurde ausführlich berichtet.

Empfehlungen

Neben Informationen über aktuelle Themen möchte die BAnane auch Dinge vorstellen, die die Leser inspirieren. So veröffentlichte die BAnane-Jugendredaktion zusätzlich zum wöchentlichen BAnane-Likes im September beispielsweise ihre Podcast-Favoriten. Auch rund um die Weihnachtszeit gab es viele Rezepte und Bastelanleitungen. Zusätzlich wurden einige Weihnachtsfilme vorgestellt und weiterempfohlen.

Zusammengefasst waren die Ausgaben der BAnane auch in diesem Jahr wieder sehr vielfältig. Wir, die Mitarbeiter der BAnane-Jugendredaktion, hoffen, dass wir unsere Leser damit nicht nur informieren und inspirieren, sondern auch für Dinge und Themen interessieren konnten.

Wir freuen uns schon auf das kommende Jahr mit vielen weiteren Ausgaben der BAnane und wünschen allen Lesern einen guten Rutsch! Mia Eck

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 30.12.2019