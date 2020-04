Mit der richtigen Bewerbung gelingt der Start in die Berufswelt

Das Schuljahr neigt sich langsam aber sicher dem Ende zu und die ersten Abiturprüfungen sind bereits geschrieben. Sich zu entscheiden, wie es nach der Schule weitergehen soll, ist gar nicht so einfach. Ausbildung, Studium oder doch ein FSJ? Sicher ist nur, dass man nach dem Schulabschluss viele Bewerbungen schreiben muss, wenn man einmal in der Arbeitswelt Fuß fassen möchte. Damit ihr bei eurem späteren Arbeitgeber überzeugen könnt, zeigt euch die Banane, was es bei einer Bewerbung alles zu beachten gilt.

Eine Bewerbung besteht in der Regel aus Anschreiben, Lebenslauf und Zeugnissen beziehungsweise Arbeitsproben. Es ist empfehlenswert, sowohl beim Anschreiben als auch beim Lebenslauf eine Kopfzeile einzufügen, in der ihr Name, Adresse, Telefonnummer und E-Mail-Adresse angebt. Darunter folgen die Kontaktdaten des Arbeitgebers sowie Ort und Datum eures Anschreibens. Inhaltlich nennt ihr zunächst die sogenannten Hard Skills. Das können beispielsweise euer Studium, Schultätigkeiten oder sonstige Praxiserfahrungen sein, die für die ausgeschrieben Stelle relevant sind. Daraufhin folgen die Soft-Skills, bei denen ihr eure Fähigkeiten und Stärken darlegt. Denkt dabei etwas weiter: Engagiert ihr euch vielleicht in der Schülervertretung, dann könnten zum Beispiel Verantwortungsbewusstsein und Zuverlässigkeit zu euren Stärken gehören.

Anschließend solltet ihr dem Arbeitgeber eine Motivation bieten, warum ihr gerade an dieser Stelle Interesse habt. Gefällt euch das internationale Arbeitsumfeld, ein bestimmtes Forschungsvorhaben oder habt ihr schon erste Erfahrungen im Rahmen eines Schülerpraktikums gesammelt? Damit könnt ihr eurem Anschreiben einen individuellen Anstrich verleihen. Schließlich beendet ihr das Anschreiben mit einer Abschlussformulierung, die zum Beispiel so lauten kann: „Über ein persönliches Gespräch freue ich mich sehr.“ Anders als früher verwendet man hierfür nicht mehr den Konjunktiv, da ihr schließlich aktiv und selbstbewusst auftreten wollt.

Den Lebenslauf beginnt ihr zunächst mit euren persönlichen Daten. Habt ihr einige davon schon in der Kopfzeile formuliert, müsst ihr das nicht noch einmal tun. Danach folgt eure bisherige Ausbildung, die ihr antichronologisch, also mit der aktuellsten Tätigkeit zuerst, verfasst. Daraufhin listet ihr eure bisherigen Praxiserfahrungen auf. Anschließend können unter der Rubrik „Weitere Kenntnisse und Qualifikationen“ Sprachkenntnisse oder Computerkenntnisse angegeben werden. Mit den abschließenden Freizeitinteressen könnt ihr beispielsweise Interesse an Politik, Sport oder Kunst und Kultur aufzeigen. Unterschreibt nun euren Lebenslauf, am besten mit blauer Tinte, und der erfolgreichen Bewerbung steht nichts mehr im Wege. Marvin Zubrod

