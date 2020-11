Mit gebrauchten Dingen das Taschengeld aufbessern

Eine aktuell sehr populäre Art und Weise, sich als Jugendlicher neben der Schule Geld zu verdienen, ist das sogenannte „resellen“, also das Handeln mit gebrauchter Ware, die man selbst zuvor gekauft hat. Der 19-jährige Johannes Zerbe besucht zurzeit die Geschwister-Scholl-Schule in Bensheim und betreibt während seines letzten Schuljahres einen Handel mit verschiedensten Dingen.

Was ist „resellen“ und wie erklärt man es anderen?

Johannes: Hierbei handelt es sich lediglich um ein englisches Wort für das, was die Menschen schon immer gemacht haben: Dinge kaufen und wieder verkaufen, was aber mit der Zeit verloren gegangen ist. Daran haben vor allem die Unternehmen Schuld, die Artikel mit schlechter Qualität zu spottbilligen Preisen verkaufen.

Wie bist Du zum Handeln gekommen und wie tust Du es selbst?

Johannes: Aktuell handele ich mit alten Autos und Nintendos. Prinzipiell kann man alles wiederverkaufen, und ich selbst habe auch schon mit Produkten aus sehr vielen Bereichen gehandelt. Beispielsweise auch mit Gold, Uhren und Klamotten. Ich habe Spaß an der Sache und gehe gerne auf Flohmärkte, zum Beispiel den in Heppenheim. Dadurch bin ich auch auf dieses Hobby gekommen.

Siehst Du das Ganze als Hobby oder schon als Beruf an?

Johannes: Dadurch, dass mir die ganze Sache Spaß macht, ist es für mich kein richtiger Beruf. Ich selbst sehe mich als Händler und Jugendlicher, der nicht an einer Kasse für etwas Kleingeld arbeiten will, sondern sich lieber mit Dingen beschäftigt, die ihn interessieren. Es ist also eine Nebenbeschäftigung und vielleicht auch ein Hobby, von dem ich aber stark profitiere.

Fehlt Dir durch diese Tätigkeit Zeit für anderes, zum Beispiel die Schule?

Johannes: Zeit in der Freizeit fehlt mir nicht, da ich es ja gerne tue und beispielsweise gerne an Autos herumschraube und Menschen kennenlerne. Sicherlich könnte ich die Zeit auch in die Schule investieren, wobei ich aber lieber andere Sachen lerne, die ich eben eher weniger in der Schule erlene.

Wie funktioniert der Weiterverkauf?

Johannes: Ich inseriere meine Ware auf Webseiten, die viele Besucher haben oder eben auf extra Plattformen für solche Menschen wie mich. Andernfalls versuche ich natürlich, so viele Kontakte wie möglich zu knüpfen und bekomme so auch viele Abnehmer.

Lohnt sich dieser Aufwand?

Johannes: Manchmal ist es so, dass es sich nicht lohnt. Sachen gehen kaputt, es ist den Aufwand nicht wert, man verliert Geld, bekommt etwas nicht verkauft oder wird über den Tisch gezogen. Doch daraus lernt man so viel für sein Leben – vor allem über Menschen.

Wie sinnvoll ist das, was Du tust?

Johannes: In der Schule lerne ich viele Dinge, die ich in meinem Leben nicht brauchen werde. Auch lerne ich dort meiner Meinung nach nicht die richtigen Dinge, so dass ich mir das lieber selbst aneigne. Wenn ich in Rente gehe, möchte ich genug Geld zum Leben haben, was ich mir aktuell schon verdiene. Zudem habe ich vor, viel zu Reisen, was sich nur durch Geld ermöglichen lässt. Auch möchte ich ein recht sorgenfreies Leben führen, wofür in unserer Gesellschaft leider oftmals auch Geld notwendig ist. Insofern ist es sicherlich sinnvoll, da ich Dinge für mein Leben lerne, Spaß habe und mir mit der Zeit ein finanzielles Polster für später erschaffen kann. Marco Mautry

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 30.11.2020