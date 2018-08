Anzeige

Laut dem ADAC ist die Zahl der Fahrradunfälle in Deutschland in den vergangenen Jahren immer weiter gestiegen – genauso wie die Zahl der Jugendlichen, die auf dem Fahrrad das Handy bedienen oder mit Ohrstöpseln unterwegs sind. Die FDP sieht einen Zusammenhang und reagiert prompt: Kopfhörer auf dem Fahrrad müssen gesetzlich verboten werden. Die bisherige gesetzliche Reglung ist nicht eindeutig: Wer mit dem Handy in der Hand auf dem Fahrrad erwischt wird, kann mit einem ordentlichen Bußgeld rechnen, während Ohrstöpsel und Kopfhörer kein Problem sind – solange die Lautstärke nicht zu hoch ist, das heißt, Warnsignale wie ein Martinshorn müssen wahrgenommen werden können. Wird man allerdings in einen Unfall verwickelt, kann man leicht eine Mitschuld zugewiesen bekommen, wenn man dabei die Stöpsel im Ohr hatte.

Auch in Bensheim sind jeden Tag Jugendliche mit dem Fahrrad unterwegs. Eine Mitarbeiterin der BAnane-Jugendredaktion hat sich unter jungen Leuten umgehört, wie eng sie selbst es mit Kopfhörern auf dem Rad sehen und wie sie zu dem möglichen Verbot stehen. Eva-Lotte Wenderoth

Katharina (23): Ich finde, das sollte doch jeder für sich entscheiden, ob er Kopfhörer beim Fahrradfahren tragen möchte oder nicht. Ich persönlich trage keine, wenn ich mit dem Rad unterwegs bin. Verbieten sollte man es trotzdem nicht.