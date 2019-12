Moderne Barbarei

Ich bin sicherlich nicht konservativ oder gar hinterwäldlerisch, aber es gibt Normen und Regeln, an die wir uns alle halten sollten. Dachte ich. Bis ich an der Supermarkt-Kasse eine Person sah, die sich – anstatt eine Tafel Schokolade zu essen – über einen der reduzierten Schokoladen-Adventskalender hermachte. Türchen für Türchen flog auf und Schokotaler in Form von Sternschnuppen, Nikolausmützen und Engelchen landeten im weit aufgerissenen Mund. Das war für mich die reinste Form der modernen Barbarei. Kann dieser Mensch sich gar nicht daran erinnern, wie es in der frühen Kindheit war, sich jeden Abend vor dem Einschlafen schon auf das Türchen von morgen zu freuen? Es erst aufzureißen, wenn der Morgen graute? Und vielleicht einmal nachts – nach Mitternacht, versteht sich – hinter das nächste Türchen zu linsen, um sich von einem Alptraum zu beruhigen? Wenn wir unsere Adventskalender und die damit verbundenen Regeln nicht mehr achten, gehen wir dann auch ins Wohnzimmer, bevor das Christkind mit dem Glöckchen läutet? Verraten wir unseren Liebsten, was sich hinter dem Geschenkpapier verbirgt, bevor sie es aufreißen? Gratulieren wir uns einen Tag zu früh oder zu spät zum Geburtstag? Was bleibt von dieser Gesellschaft noch übrig, wenn diese über lange Jahre entstandenen Traditionen und Bräuche wegen eines Sonderangebots gebrochen werden? Unsere moderne Unfähigkeit, sich an wenigstens 24 von 365 Tagen zu beherrschen, Unruhe oder Ungeduld auch einmal auszukosten, spiegelt sich in diesem falsch benutzten Adventskalender wider. Wenn Vorfreude nicht die schönste Freude ist, welche ist es dann? Bis neulich, Eure BAte

