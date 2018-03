Anzeige

Moritz Müller, 25, Bensheim-Auerbach, Leiter der Jugendredaktion und Doktorand der Ethnologie in Frankfurt Lieblingsrubrik: Die BAstelbox, weil sie die vielfältigste Rubrik ist. Ob Rezepte, Basteltipps oder unnützes Wissen – immer wartet eine Überraschung auf die Leserinnen und Leser. „Ich schreibe am liebsten über politische und geschichtliche Themen, weil die am besten jugendgerecht aufgearbeitet werden können und einen Beitrag zur Bildung leisten.“