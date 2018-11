Motivation für die Zukunft

Der Sommer ist vorbei, so auch mein Praktikum bei TE Connectivity im Rahmen des Lions-Stipendiums „Globalisierte Arbeitswelt“. Von insgesamt sechs Wochen habe ich die ersten beiden hauptsächlich in Bensheim verbracht. Dort konnte ich verschiedene Abteilungen und deren Aufgaben kennenlernen und generell mehr über das Unternehmen erfahren. TE Connectivity stellt im Fachbereich „Automotive“ Steckverbinder, Cable-Assembly und vieles mehr für die Autoindustrie her. Hierbei ist besonders die hohe Zukunftsorientierung interessant. Autonomes Fahren und E-Mobilität sind beispielsweise zwei der größten Entwicklungen momentan. Was man oft in Artikeln liest oder im Fernsehen hört, ist hier schon bald Alltag.

Neben Einblicken in die technischen Bereiche wie das Testlabor oder die Entwicklung habe ich auch in die Management- und Vertriebsabteilungen reingeschnuppert. Mitarbeiter erklärten mir ihre Tätigkeiten und inwieweit diese das Unternehmen beeinflussen, welche Rolle die Abteilung spielt und wo ihre Zuständigkeiten liegen. Da ich viele verschiedene Mitarbeiter kennenlernen durfte, konnte ich auch viel über Karrierewege lernen. Oftmals zeigt das Studium oder die Ausbildung nur eine Richtung der beruflichen Zukunft; der eigentliche Beruf wandelt sich ständig. Auch sind die Auf- und Umsteigemöglichkeiten bei TE sehr gut.

Neben Bensheim habe ich auch den Produktionsstandort in Speyer besucht und konnte mitverfolgen, wie das, was man in Bensheim entwickelt und verkauft, hergestellt wird. Für mich war es spannend zu sehen, wie die Maschinen arbeiten und welcher Aufwand dahinter steckt, alles „on time“ zu produzieren. Darüber hinaus war ich für einen Tag im Darmstädter Musterlager. Hier werden Produktmengen abgepackt und in alle Welt verschickt. Jeder kann sich über die Webseite Teile bestellen und sie ausprobieren. Ebenso konnte ich einen Blick in die Marketingabteilung werfen, wo zum Beispiel Messen geplant und Flyer entworfen werden. Der Arbeitsaufwand, der hinter einem kleinen Booklet steckt, hat mich wirklich überrascht. Nach den beiden Schnupperwochen zu Hause durfte ich in die USA reisen. In Troy/Michigan war ich für die nächsten vier Wochen ein Teil des Teams. Ähnlich wie in Deutschland habe ich viel von Mitarbeitern gelernt, die mich in Meetings integriert und sich Zeit für meine Fragen genommen haben. In der ersten Woche hatte ich die Möglichkeit, zusammen mit anderen amerikanischen Praktikanten nach North Carolina zu fahren. Dort haben wir die Produktion und die Testlabore besichtigt. Es war spannend, den Vergleich zu Speyer zu ziehen, auch wenn die 13 Stunden lange Autofahrt etwas an meinen Kräften zehrte.

Die eigene Komfortzone verlassen

In Amerika war ich bei einer Gastfamilie untergebracht. Meine Gastmutter ist als „Director of Sales“ in einer sehr wichtigen Position. Sie hat Maschinenbau studiert und danach in der Autoindustrie in der Detroit-Area gearbeitet. Bevor sie nach Troy kam, war sie unter anderem in Boston und bei TE in Winston Salem tätig.

Zudem hat sie für TE in Mexiko einen neuen Standort aufgebaut und dadurch sechs Jahre nahe der mexikanischen Grenze gewohnt. Erst nach einiger Zeit wurde ihr die Möglichkeit geboten, in die Sales-Abteilung zu wechseln. Sie hat die Chance ergriffen und sagt, dass es eine ihrer besten Karriere-Entscheidungen war. Ihr ist es besonders wichtig, die eigene Komfortzone zu verlassen und sich neuen Herausforderungen zu stellen.

Um mehr von Nordamerika zu sehen, konnte ich mit in den Urlaub nach Kanada fahren. In Stratford, Ontario, haben wir zwei Theaterstücke von Shakespeare besucht und die Gegend genossen. Mein Highlight waren die Niagara-Fälle. Mich hat es überrascht, dass sie sich mitten in der Stadt befinden.

In meiner Freizeit habe ich viel Zeit mit meiner Gastschwester verbracht, die mir die Gegend um ihren Wohnort gezeigt und etwas von der amerikanischen Lebensweise vermittelt hat. Sie besitzt – wie ihre Schwester – bereits mit 23 Jahren eine eigene Firma und hat, während ich dort war, ein Haus gekauft.

Die amerikanische Kultur entspricht in einem Punkt dem absoluten Klischee: Smalltalk. Man unterhält sich über Alltägliches, auch mit dem Kassierer oder dem Kellner im Restaurant. Man geht gerne essen. Die Portionen auf dem Teller hat mich für zwei Mahlzeiten satt gemacht. Genau wegen solcher kleiner Unterschiede habe ich besonders den Kontakt zu den Menschen genossen – sei es in meiner Freizeit bei einem Baseballspiel der Detroit-Tigers oder bei einem Kundenbesuch. Dies war für mich ein Highlight: Durch die verschiedenen Teams konnte ich etwas von der internationalen Arbeitswelt über die Grenzen meines Büros hinaus mitnehmen. Zusätzlich war ich zwei Tage bei Hirschmann Car Company eingesetzt. Die Firma wurde 2017 von TE Connectivity gekauft. Dadurch konnte ich aktiv miterleben, wie die Menschen den Wechsel und die Übernahme empfunden haben. Außerdem konnte ich auch mehr über Antennen, deren Technik und Weiterentwicklungen lernen.

Der Kontakt zu jungen Menschen hat mir viele Sichtweisen eröffnet. Die dualen Studenten in Bensheim haben mich an die Hand genommen und mir eine Idee gegeben, wie es ist, bei TE zu studieren. Es muss nicht Maschinenbau oder Ähnliches sein, auch Businessberufe werden gefördert. Ebenso interessant war die Sichtweise der College-Praktikanten, denn diese hatten zuvor Praktika bei anderen Firmen gemacht. Insgesamt ist mir aufgefallen, dass die Arbeit, die TE in die Förderung junger Leute steckt, wirklich gewürdigt wird. Die Atmosphäre an allen Standorten war sehr angenehm.

Verbindungen zählen

Alles in allem ging die Zeit bei TE viel zu schnell vorbei. Ich konnte unglaublich viel für mich selbst mitnehmen und habe Motivation sowie Anstoß für meine berufliche Zukunft bekommen. Ich habe mich beim Zurechtfinden in neuen Situationen verbessert und hatte die Möglichkeit, viele neue Dinge auszuprobieren. Der Slogan von TE – „Every connection counts“ – hat sich für mich absolut bewahrheitet und gezeigt, wie viel Spaß es macht, überall Kontakte zu knüpfen. Katharina Litzinger

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 12.11.2018