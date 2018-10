Nach dem Abi Richtung Kanada

Im Juli, das Abitur frisch in der Tasche, wartete schon das nächste Abenteuer auf mich: ein Praktikum an einem deutschen sowie einem kanadischen Standort des Dentalunternehmens Dentsply Sirona im Rahmen des Lions-Stipendiums.

Der Auftakt dieser erlebnisreichen Zeit erfolgte am Bensheimer Standort von Dentsply Sirona mit einem zweiwöchigen Praktikum in der inLab Marketingabteilung. Deren Zuständigkeitsbereich liegt in der Vermarktung einer Produktserie namens inLab, die Zahntechnikern das Erstellen von Zahnprothesen und Kronen erleichtern soll. Die Mitarbeiter nahmen mich vom ersten Tag an herzlich auf und boten mir sowohl Einblicke in die Funktionen der inLab-Produkte als auch in die Arbeitsabläufe einer Marketingabteilung. So durfte ich beispielsweise beim Schneiden eines Werbevideos zusehen und mich sogar selbst an das Designen einer Website wagen. Zudem erhielt ich die Chance, an verschiedenen – teils englischsprachigen – Meetings teilzunehmen. Auf diese Weise wurde mir die weltweite Präsenz des Unternehmens bereits am deutschen Standort bewusst, und ich bekam gleichzeitig einen Vorgeschmack auf den weiteren Verlauf meiner Reise mit Dentsply Sirona.

Einen Monat nach dem Praktikum in Bensheim ging es für mich nämlich nach Kanada – genauer gesagt, nach Toronto. Die Hauptstadt des Staates Ontario liegt im Süden des Landes, nahe der kanadisch-amerikanischen Grenze, und ist mit einer Einwohnerzahl von knapp drei Millionen Menschen die größte Stadt Kanadas. An Charme gewinnt die moderne Großstadt vor allem durch ihre Lage am Ontariosee. Aber auch der multikulturelle Charakter Torontos, der sich unter anderem in einem vielseitigen kulturellen Angebot widerspiegelt, macht die Stadt zu einem interessanten Reiseziel.

Freundliche Menschen

Meine Unterkunft lag abseits des regen Treibens von Toronto Downtown in dem Vorort Markham. Von dort gelangte ich dank eines Autos, das Dentsply Sirona zwei dualen Studenten und mir zur Verfügung gestellt hatte, jeden Morgen problemlos zum kanadischen Standort der Firma. Auch dieser ist in einem Vorort von Toronto gelegen. Er verfügt über ein Bürogebäude sowie ein Lagerhaus, in dem für den Weiterverkauf bestimmte Produkte aufbewahrt werden. Im Gegensatz zu dem Sitz von Dentsply Sirona in Bensheim ist der kanadische Standort nämlich ausschließlich für den Verkauf und die Vermarktung der Produkte und nicht für deren Produktion zuständig. Etwa 60 Mitarbeiter sind dort unter anderem im Marketing, Kundenservice und der Finanzverwaltung tätig. Während meines Aufenthaltes in Kanada unterstützte ich hauptsächlich die Abteilung Inventory, die für den Produktbestand im Lagerhaus zuständig ist. Diese organisatorische Herausforderung meistern die Mitarbeiter vor allem mit Computerprogrammen wie Excel. Also durfte auch ich während meines Praktikums in die Materie der Zahlen und Tabellen eintauchen.

Neben fachlichen Einblicken in die Arbeit bei Dentsply Sirona, lernte ich aber auch die kanadische Lebensart kennen. Vom ersten Arbeitstag an bestätigte sich mir das Klischee des freundlichen Kanadiers. Auf dem Flur wurde man regelmäßig mit einem „Hi, how are you doing?“ begrüßt, und bei Fragen jeder Art konnte man sicher sein, einen Ansprechpartner zu finden. Zusätzlich gefördert wurde das gute Arbeitsklima durch regelmäßige Aktionen wie Barbecues oder Ice Cream Days. Während meines Aufenthaltes in Kanada hatte ich zum Beispiel die Gelegenheit, an einem „Cake Meeting“ teilzunehmen. In dessen Rahmen werden zum einen aktuelle Verkaufszahlen besprochen, zum anderen aber auch die Geburtstage aller Mitarbeiter, die in dem betreffenden Monat zur Welt gekommen sind, gefeiert. Und das – wie der Name schon sagt – mit Kuchen.

Neben den Erfahrungen, die ich während der Arbeit sammeln konnte, hatte ich an den Wochenenden aber auch die Chance, Toronto und die Umgebung zu erkunden. Auf dem Programm standen unter anderem ein Besuch des CN Towers, dem markantesten Gebäude der Skyline Torontos, sowie ein Ausflug in einen der vielen Nationalparks Kanadas. Am eindrucksvollsten bleibt für mich jedoch der Ausflug zu den Niagarafällen, die von Toronto in einer knapp zweistündigen Autofahrt erreichbar sind.

Es dürfte also nicht überraschen, dass mein Fazit zum Lions-Stipendium eindeutig positiv ausfällt: Ich bekam die Chance, erstmals ein Land außerhalb Europas zu bereisen und dort eine Stadt, die Heimat zahlreicher Kulturen ist, kennenzulernen. Durch meinen Aufenthalt in zwei Standorten von Dentsply Sirona erhielt ich zudem Einblicke in die Strukturen und Arbeitsweisen eines internationalen Unternehmens – eine Erfahrung, die ich nie vergessen und von der ich immer profitieren werde. Laura Kress

