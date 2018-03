Anzeige

Wahrscheinlich geht es euch genau so wie mir: Ein Deutschland ohne Angela Merkel ist kaum vorstellbar. Der Eine oder die Andere hat vielleicht graue Kindheitserinnerungen an den Charme eines Gerhard Schröder, den meisten Leuten in meiner Generation ist aber nur „Mutti“ bekannt. Zwölf Jahre Bundeskanzler-innenschaft hat sie nun auf dem Buckel, und zurzeit sieht es so aus, als könnte sie sogar Helmut Kohls 16-jährige Amtszeit brechen, denn eine Nachfolgerin oder ein Nachfolger ist noch nicht auf der politischen Bühne der Bundesrepublik aufgetaucht. Nach ihr die Sintflut? Es wird Zeit, dass wir jungen Leute das Ruder in die Hand nehmen und gemeinsam mit erfahrenen Politikern die Zukunft unseres Landes gestalten. Im Kreis Bergstraße gibt es viele Parteien und Wählergemeinschaften, die auf Nachwuchs angewiesen sind, und auch die Jugendorganisationen der Parteien freuen sich über Leute, die anpacken und mitgestalten. Leichter gesagt als getan, denn neben der Schule, dem Musikunterricht und dem Sportverein bleibt oft wenig Zeit für eine weitere Mitgliedschaft. Trotzdem sollten wir uns nicht vorenthalten lassen, Entscheidungsprozesse zu begleiten und zu formen, ganz im Geiste der 68er-Bewegung. Vielleicht sprechen unsere Kinder irgendwann von der 18er-Bewegung, die teils auf Zukunftsdurst, teils auf Politikverdrossenheit aufbaute, die aber neue Möglichkeiten der politischen Gestaltung in Deutschland erst ermöglicht hat. Und wir mittendrin. Oder haben wir uns zu sehr an den Kurs von Dr. Angela Merkel gewöhnt, an die Ruhe, Bequemlichkeit, an diese besondere Art des politischen Führungsstils? Ist die Generation Y in Wirklichkeit die Generation Merkel? Bis neulich, Eure BAte