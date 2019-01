Nachhaltig, bequem und entspannt

Bei einem Umzug warten immer wieder die gleichen Probleme: zu viel Zeug zum einpacken, nicht genug Kisten, es passt nicht alles ins Auto und so weiter.

Im Sinne der Nachhaltigkeit und vor allem auch der Bequemlichkeit ist es natürlich sinnvoll, bevor man auszieht, die Gelegenheit zu nutzen, sich von dem einen oder anderen Ballast zu trennen. Minimalismus ist hier das Stichwort. Wie jeder es schafft, aufzuräumen und sich von Überflüssigem zu trennen, zeigt zum Beispiel Marie Kondo, die mit ihren Büchern rund um das Aufräumen weltweit bekannt geworden ist. Auch vor einem Umzug ist Aufräumen eine bewährte Methode. Was brauche ich in meiner neuen Wohnung wirklich?

Und dann der Umzug an sich. Umzugskartons hat nicht jeder zu Hause, aber anstatt sich sofort welche zu kaufen, sollte man erstmal Freunde und Bekannte fragen. Irgendwer wird schon mal umgezogen sein und hat sicher noch Kartons übrig.

Es gibt aber auch die Möglichkeit, sich Kisten zu leihen. Das bietet zum Beispiel „Turtlebox“ an. Diese Kartons passen dann auch perfekt übereinander, und man hat am Ende nicht das Problem, dass beim Transport alles durcheinander fällt und verrutscht. Man kann dort ab fünf und bis über 300 Boxen ausleihen und neben den Pauschalpreisen auch individuelle Angebote anfordern. Außerdem gibt es die Möglichkeit, sich die Boxen liefern zu lassen – man kann sie aber auch selber abholen. Die Firma arbeitet an dieser Stelle etwa mit Obi zusammen. 20 Boxen bekommt man für eine Woche schon für unter 20 Euro. Ich finde, das ist eine gute Variante, um bequemer und vor allem mit weniger Papierverbrauch umzuziehen.

Natürlich gibt es noch viel mehr Wege, einen Umzug entspannter und angenehmer zu gestalteten. Und wer noch weniger Lust auf eigene Arbeit hat, der kann immer noch auf die altbekannten Umzugsunternehmen zurückgreifen. Viele Firmen haben bereits eine amtliche grüne Umweltplakette an ihren Fahrzeugen. Am besten sollte man vor der Auftragsvergabe beim Umzugsunternehmer nachfragen, ob er über emissions- und geräuscharme Umzugswagen verfügt. Und dann heißt es: Kisten packen und los geht’s! Cara Metzner

