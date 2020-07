Nadeln, die Schmerzen lindern sollen

Die Akupunktur ist eine Heilmethode, die ursprünglich aus der chinesischen Medizin stammt. Sie hat eine lange Geschichte, die bereits vor Christus ihren Ursprung zeigt. Der westlichen Welt hingegen war die Methode der Akupunktur lange Zeit völlig unbekannt und wurde noch vor wenigen Jahren als eine unkonventionelle Heilmethode angesehen. Erst kurz vor der Jahrtausendwende fand die Akupunktur auch bei uns Einzug.

Von Kopf bis Fuß

Die Anwendungsgebiete sind vielseitig: Neben Kopf-, Kniegelenks- und Rückenschmerzen findet die Akupunktur auch bei Erkrankungen wie Asthma oder psychischen Beeinträchtigungen, wie zum Beispiel Depressionen oder Suchterkrankungen, Anwendung. Für den Großteil aller Akupunkturbehandlungen müssen nicht-privatversicherte Patienten allerdings selbst aufkommen. Circa zehn Prozent der niedergelassenen Ärzte in Deutschland praktizieren mittlerweile auf diesem Gebiet.

Unterscheiden muss man allerdings zwischen zwei Arten beziehungsweise Hintergründen der Ausführung: Legt man Wert auf eine ursprüngliche Therapie, die auf die klassische chinesische Medizin zurückzuführen ist, sollte man bei der Wahl des behandelnden Arztes vorsichtig sein. Denn die Zeit, die von Behandlern für eine Weiterbildung aufgebracht wird, ist oftmals zu gering, um sich intensiv genug mit der Bedeutung von Akupunktur in der chinesischen Medizin zu beschäftigen.

Die westliche Akupunktur beruht auf westlichen Diagnosen und arbeitet mit rezeptartigen Punktekombinationen.

Um zu verstehen, weshalb die Indikationen für eine Akupunktur so vielseitig sind, muss man die ursprüngliche chinesische Form der Behandlung als Teil der fünf Säulen der Medizin des asiatischen Landes betrachten.

Ungestörter Fluss des Qi

Laut deren Philosophie ist die Gesundheit eines Menschen abhängig von einem ungestörten Fluss der Lebensenergie Qi durch den Körper. Ist Qi im Ungleichgewicht, bedeutet dies eine gesundheitliche Beeinträchtigung. Ziel ist daher eine Wiederherstellung des Lebensflusses durch eine ganzheitliche Therapie. Diese beinhaltet eine chinesische Diagnose und neben der Akupunktur oft auch weitere Therapieverfahren, wie zum Beispiel bestimmte Massagen.

Ein Ungleichgewicht des Lebensflusses kann zum Beispiel durch Verletzungen oder psychische Belastung entstehen. Deshalb ist die Akupunktur auch dementsprechend bei diversen Indikationen anwendbar. Nach chinesischer Philosophie kann durch eine Akupunktur direkter Einfluss auf den Fluss des Qi genommen werden. Qi, die Lebensenergie, fließt durch ein Netz bestimmter Bahnen durch den Körper, den sogenannten Meridianen. Auf diesen Meridianen liegen die verschiedenen Akupunkturpunkte. Beim Einstechen der Nadeln an bestimmten Punkten nehmen diese Kontakt zum Qi auf und können es aktiv „bewegen“.

Mehrere Sitzungen

Die Meridiane sind nach ihrer Funktion eingeteilt. Es gibt zum Beispiel ein Lungen- oder Magenmeridian. Die Nadelsetzung erfolgt daher bei der chinesischen Akupunktur nicht automatisch an der Schmerzstelle, sondern auf den jeweiligen Akupunkturpunkten – gegebenenfalls fernab vom Schmerzpunkt.

Bei einer Akupunktursitzung werden zwölf bis 20 Nadeln mit einem Durchmesser von circa 0,3 Millimetern gesetzt. Die Stichtiefe kann zwischen drei bis fünf Millimetern in muskelarmen und zwei bis drei Zentimetern in muskelreichem Gewebe variieren. Eine Akupunkturbehandlung erstreckt sich im Normalfall über zehn bis zwölf Sitzungen in einem Zeitraum von fünf bis sechs Wochen.

Ob Akupunktur tatsächlich wirksam – eventuell sogar wirksamer als Medikamente oder Physiotherapie – ist, wurde in zahlreichen Studien erforscht. Die Ergebnisse sind allerdings oft unklar und lassen selten Aussagen über eine tatsächlich nachweisbare Wirksamkeit der Behandlung zu. Eva-Lotte Wenderoth

