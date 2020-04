„Kind, Du bekommst noch viereckige Augen, so oft, wie Du vor diesem Gerät sitzt“ – ja, Oma, ich weiß, aber war es vor wenigen Monaten noch meine Freizeitgestaltung, mehrere Stunden am Tag auf die Mattscheibe meines Smartphones oder meines Fernsehers zu starren, ist es nun eine berufsbedingte Beschäftigung.

Meine Lehrerinnen und Lehrer schicken mir E-mails mit Aufgaben, die erledigt werden müssen – natürlich digital. Die Ergebnisse werden auf unserer Lernplattform anschließend mit den Klassenkameradinnen und -kameraden geteilt und diskutiert – natürlich digital. Am Abend gibt es für mich dann noch eine Stunde Yoga per Streamingdienst – natürlich digital. Und zu guter Letzt sind Instagram und WhatsApp in Zeiten von Corona noch wichtiger geworden, um sich mit Freundinnen und Kumpels auszutauschen – natürlich digital.

Während dieser Krise haben wir ganz plötzlich die Möglichkeit erhalten, unsere digitalen Fähigkeiten auf die Probe zu stellen. Leute, die vorher nicht einmal einen Skypeanruf tätigen konnten, halten nun Videokonferenzen mit bis zu einhundert Personen ab. Wer sich vorher gequält hat, Kleidungstücke oder sein Leibgericht online zu bestellen, ist nun stolz darauf, das Lieblingskaufhaus oder lokale Restaurants zu unterstützen.

Die Coronakrise verändert uns zum Guten wie zum Schlechten – gut ist die steigende Hilfsbereitschaft unter Bekannten wie unter Fremden. Schlecht ist der gefühlte Überlebenskampf in puncto Nudeln, Mehl, Hefe und Klopapier.

Was wir auf jeden Fall als Chance begreifen sollten, ist die Nutzung, die uns die neuen Medien in dieser Krise bringen – natürlich digital. Bis neulich, Eure BAte

