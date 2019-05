Naturschutz auf der anderen Seite der Welt

In Europa wird Umweltschutz zu einem immer wichtigeren Thema. In der Bevölkerung wächst ein Bewusstsein dafür, wie wichtig es ist, die eine Erde, die wir haben, zu bewahren, Ressourcen zu sparen und Tiere und Pflanzen mit Sorgfalt zu behandeln. Schließlich wollen wir ja nicht, dass die Eisberge schmelzen, Länder überschwemmt werden oder Riffe sterben. Das größte Korallenriff der Welt ist das Great Barrier Reef in Australien. Ist die Sorge um dieses Naturwunder auch vor Ort ein Grund, sich den Umweltschutz zu Herzen zu nehmen?

Verschmutzung gering

Der Erhalt ihrer einzigartigen Tier-und Pflanzenwelt ist den Australiern sehr wichtig. Die Haltung von Katzen wird zum Beispiel gar nicht gerne gesehen, da diese jagen und Pflanzen zerstören. Rund vier Prozent der gesamten Landesfläche sind ausgewiesene Nationalparks, die zum Schutz der abwechslungsreichen Natur in Down Under beitragen. Das Betreten ist Besuchern in der Regel uneingeschränkt gestattet, es wird nur auf Schildern mehrfach darauf hingewiesen, dass der Weg nicht verlassen werden und kein Müll hinterlassen werden soll. Und was mich tatsächlich überrascht hat – die Sache mit dem Müll klappt in der Regel sehr gut. Vor allem in der Natur, aber auch in den Städten würde ich die Verschmutzung durch herumliegenden Abfall als sehr gering im Vergleich zu Deutschland beurteilen. Schlimm vermüllte Autobahnausfahrten habe ich noch nicht gesehen.

Beim Thema Müllvermeidung sind die Australier auf ähnlichem Stand wie wir Deutschen. Für Plastiktüten in Geschäften muss man einige Cent extra zahlen, manchmal gibt es gar keine. Auf Biomärkten und in besonderen Supermärkten kann man frische Waren ganz ohne Verpackung erhalten. Wie in Deutschland gibt es aber auch hier natürlich sehr günstige Supermärkte, in denen „jede Orange einzeln“ in Plastik verpackt ist.

In Bezug auf Mülltrennung kann Australien allerdings nicht mit Deutschland mithalten. Es gibt zwar einen Recycling- und einen „Landfill“-Müll, aber in der Recyclingtonne landen schließlich neben ausgewiesenen Plastik- und Papierverpackungen auch Glasflaschen und Getränkedosen. Eine Trennung zwischen Papier und Bio im Heimmüll gibt es nur selten. Doch alles in allem zeigt sich, auch den Australiern ist bewusst: Wer viel hat, der hat auch viel zu verlieren. Und wer mit einer so traumhaften, natürlichen Umgebung bestechen kann, der sollte auf sie achten. Eva-Lotte Wenderoth

