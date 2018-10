Neue Lehrer braucht das Land

Die Schule fängt wieder an, aber nichts scheint sich geändert zu haben. Anstatt in Mathe etwas über Pi zu erfahren, beobachten wir schon am ersten Schultag nach den Herbstferien einen überforderten Vertretungslehrer, der versucht, die Stunde mit sinnvollem Inhalt zu füllen. Über die Kreiszahl weiß er nicht viel, schließlich sind Geschichte und Spanisch seine Fächer. Mathe ist auch nicht gerade mein Lieblingsfach, aber mir ist klar, dass ich noch viel lernen muss, bis in wenigen Jahren das Abitur ansteht. Schon seit Monaten nehme ich private Nachhilfe, um das beigebracht zu bekommen, was meine Lehrer mir vermitteln sollten. Wenn sie denn da wären. Aber aus einem mir schleierhaften Grund sind sie ständig nicht da. Das hat nicht nur zur Folge, dass ich manche der Vertretungslehrer besser kenne als meine eigentlichen Fachlehrer. Die meisten bemühen sich, zwar mit dem Unterricht fortzufahren, so gut sie das in ein, zwei Stunden können, aber da sich dieses System langsam zum Normalzustand entwickelt, müssen wir endlich Klartext reden. Wie sollen wir dazu befähigt werden, eine zentrale Abschlussprüfung mit guter Leistung zu bestehen, wenn der Stundenplan löchriger ist als Schweizer Käse? Wie sollen wir uns zu den vernunftbegabten und rational denkenden Wesen entwickeln, die unsere Eltern gerne in uns sehen würden, wenn wir ständig wie ein wild gewordener Hühnerhaufen von einem Klassensaal in den nächsten gescheucht werden? Und wie sollen wir es abends zum Musikunterricht oder dem Sporttraining schaffen, wenn wir den Lernstoff in unserer Freizeit nachholen müssen? Bis neulich, Eure BAte

