Nicht mehr essen als der Körper braucht

Wer nach der Schule hungrig nach Hause kommt und die leckeren Speisen in den Töpfen dampfen sieht, kennt das folgende Problem: Der Teller wird so voll geladen, dass keine Nudel und keine Tomate mehr darauf passen, und alles wird verschlungen. Im Anschluss daran ist an Hausaufgaben nicht zu denken, denn es stellt sich eine fast komatöse Müdigkeit ein – der Körper verdaut.

Die aktuelle Untersuchung der British Nutrition Foundation ergab, dass die meisten Menschen mehr essen, als ihr Körper braucht. Das liegt zum einen daran, dass die meisten Leute aus Gewohnheit eine größere Portion aufladen, andererseits sind sprichwörtlich die Augen größer als der Magen.

Forscher empfehlen, kleinere Teller zu verwenden, weil auf ihnen automatisch auch kleinere Portionen landen. Diese Teller sollten täglich mit fünf Portionen Obst und Gemüse, drei bis vier Einheiten Kohlenhydraten, zwei bis drei Portionen Molkereierzeugnissen sowie ebenfalls zwei bis drei Einheiten Proteinen wie Fleisch, Fisch oder Eiern gefüllt werden.

Wann ist zu viel auf dem Teller?

Ernährungswissenschaftler der Organisation British Nutrition Foundation haben eine neue Richtlinie entwickelt, die ein solches Überfressen künftig verhindern soll. So empfehlen die britischen Forscher beispielsweise bei Pasta im getrockneten Zustand 75 Gramm pro Person. Bei kurzen Nudeln wie Penne entspricht das einer Menge, die in zwei aneinander gelegte Hände passt, bei langen Nudeln wie Spaghetti einer Menge, die von den sich berührenden Daumen und Zeigefinger umschlossen wird. Apropos Pasta: Wer Käse über seine Nudeln streuen will, orientiert sich am besten an einer Menge, die ungefähr so groß ist wie die Fläche beider Daumen.

Fisch- und Fleischportionen sollten die Größe der eigenen halben Handfläche nicht überschreiten. Das Müsli zum Frühstück sollte nicht größer sein als drei Handvoll Cerealien, also circa 40 Gramm. Für alle Naschkatzen gilt: Täglich sollten maximal 150 Kilokalorien auf Süßes fallen, also zum Beispiel vier Quadrate der Lieblingsschokolade. Außerdem sollten nicht mehr als 20 Gramm an Snacks verzehrt werden, was einer Handvoll Nüsse entspricht.

Zucker: in aller Munde

Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE) hat in ihrer Presseinformation DGE aktuell 23/2018 vom 20. Dezember 2018 über die Zuckerzufuhr in Deutschland festgestellt, dass die jüngeren Altersgruppen mit bis zu 17,5 Energieprozent viel zu viel Zucker zu sich nehmen.

Ein übermäßiger Zuckerkonsum führt auch bei Kindern und Jugendlichen zu erhöhtem Körpergewicht und steigenden Krankheitsrisiken, weshalb bei gesüßten Lebensmitteln der Grundsatz „Weniger ist mehr“ gilt.

Zucker in Fertigprodukten wird vor allem in Form von Süßigkeiten (36 Prozent) und Limonaden (zwölf Prozent), aber auch durch das Trinken von Säften und Nektaren (26 Prozent) aufgenommen. Getränke und Snacks, die speziell für Kinder beworben werden, besitzen oft einen hohen Zuckeranteil.

Informationen zu den Ergebnisse der Studie der British Nutrition Foundation findet ihr (in englischer Sprache) unter www.nutrition.org.uk/findyourbalance oder auf der Webseite der Deutschen Gesellschaft für Ernährung unter www.dge.de. Moritz Müller

