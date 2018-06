Anzeige

Nirgendwo ist die Porschedichte höher

War man einmal in der Inselgemeinde Kampen, dann weiß man, dass es diese Seite von Sylt auch heute noch durchaus gibt. Im Sommer verwandelt sich der 500-Einwohner-Ort zum exklusiven Treff von rund 35 000 Urlaubern. Nirgendwo ist die Porschedichte höher, sind die Boutiquen exklusiver und die Immobilien teurer. Selbst bei dem Kauf einer Doppelhaushälfte muss man hier mit vier bis sechs Millionen Euro rechnen. Und auch die Partyszene kann in Kampen nur mit dem nötigen Kleingeld genossen werden. Clubs wie das „Rote Kliff“ verlangen für eine Flasche Wodka beispielsweise rund 200 Euro.

Dass sich Prominente diesen Lifestyle nicht entgehen lassen, liegt auf der Hand. So sind unter anderem Günther Jauch, Joachim Löw und Thomas Gottschalk häufig gesehene Gäste auf Sylt.

Nichtsdestotrotz ist Sylt auch ein beliebtes Ziel vieler Normalurlauber. Statt mit dem Porsche lässt sich die Insel, deren höchste Erhebung etwa 50 Meter beträgt, schließlich auch mit dem Fahrrad erkunden. Zudem wird Shoppen in Städten wie Westerland auch dem Normalurlauber möglich, Strandkörbe können von jedermann gemietet werden und eine Kugel Eis ist nicht teurer als in anderen Ferienorten auch. Als Unterkünfte müssen außerdem nicht zwingend exklusive Hotels, sondern können auch Ferienwohnungen dienen. Diese werden meist zu moderaten Preisen vermietet und sind vor allem bei Familien beliebt.

Neben Prominenten und Familien haben seit langem aber auch Motorradfans die Nordseeinsel für sich entdeckt. So kamen auch dieses Jahr wieder hunderte Teilnehmer vom 8. bis 10. Juni zum Harley-Treffen zusammen.

Eine besondere Mischung

Was Sylt ausmacht, sind also nicht ausschließlich die Reichen und Schönen. Stattdessen begeistert die Insel mit ihrer Vielfalt. Auf Sylt rollen Fahrräder, Porsche und Harleys über die Straßen. Es gibt Campingplätze, Reetdachhäuser und Apartments. Diese besondere Mischung wird unter anderem in Kult-Restaurants wie „Gosch“ oder „Sansibar“ deutlich. Hier treffen Reiche und Normalurlauber bei gutem Essen, das sich in der mittleren bis hohen Preisklasse bewegt, aufeinander.

Und die mehr als eine halbe Millionen Urlauber, die der Insel einmal im Jahr einen Besuch abstatten, zeigen: Das kommt an. Laura Kress

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 18.06.2018