„Niemanden auf seinem Weg aufhalten“

Ich bin definitiv gegen ein soziales Pflichtjahr. Ich verstehe zwar die Argumente, dass junge Erwachsene so mehr Eigenverantwortung lernen und man viele Berufserfahrungen sammeln kann, aber ich glaube, so etwas wäre nicht zielführend.

Viele Schüler wissen auch schon vor dem Abschluss, was sie machen möchten – studieren zum Beispiel. Wieso sollte man sie dabei aufhalten, ihren Weg zu gehen? Natürlich – vielleicht zeigt ihnen ein Jahr mehr noch viele andere Möglichkeiten. Sind sie aber unmotiviert und müssen ein soziales Jahr machen, auf das sie überhaupt keine Lust haben, so sind sie für die Einsatzstellen keine Unterstützung, sondern können ganz schnell zu einer Belastung werden. Außerdem kann ein solches Jahr auch für manche Familien zu einer finanziellen Belastungsprobe werden. Wenn die FSJ-Gehälter nicht angehoben werden, ist es ein kleiner Luxus, solch ein Jahr zu machen, da man weiterhin auf finanzielle Unterstützung der Eltern angewiesen ist. Wenn man in dieser Zeit schon mit einer Ausbildung anfangen würde, sähe dies für manche Familien schon anders aus.

Ich verstehe, dass man mit mehr „Freiwilligen“ wichtige Lücken in manchen Bereichen schließen möchte, glaube aber, dass ein Pflichtjahr für einige nur eine Belastung darstellen würde und somit seinen Zweck verfehlt. Cara Metzner

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 21.01.2019