„Nur Bares ist Wahres“ oder doch nicht?

Während Skandinavier und Briten beim bargeldlosen Zahlen in Europa ganz vorne liegen, belegt Deutschland einen Abstiegsplatz. „Nur Bares ist Wahres“ – das scheint bei vielen Deutschen immer noch das vorherrschende Motto sein.

Warum hängen wir geradezu so am Bezahlen mit Bargeld? Was spricht dafür – und was dagegen? Wir haben uns in der Redaktion Gedanken gemacht und die Argumente für Euch zusammengetragen. Cara Metzner

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 16.12.2019