Nur mal schnell online gehen . . .

Mehr Sport, weniger Süßigkeiten, bessere Noten in der Schule – dies sind nur einige Beispiele an guten Vorsätze, die sich viele Schüler für das neue Jahr vornehmen. Weniger Zeit vor dem Bildschirm oder Digital-Detox lautet ein weiterer Punkt, der auf vielen Listen mit guten Vorsätzen zu finden ist. Besonders im vergangenen Jahr ist die Mediennutzung in Deutschland stark gestiegen. Laut einer Studie der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung weisen sogar 23 Prozent der 18- bis 25-Jährigen ein problematisches Nutzungsverhalten von Medien auf. Bei den Zwölf- bis 17-Jährigen sind es sogar über 30 Prozent. Die Corona-Pandemie, die viele Einschränkungen im sozialen Leben mit sich gebracht hat, könnte ein Grund für diesen Anstieg sein. Die freie Zeit zu Hause verbrachten viele Menschen am Laptop, Handy oder Tablet. Veranstaltungen der Schule und der Universitäten fanden größtenteils digital statt. Aber auch in der Freizeit beschäftigten sich viele Menschen digital, beispielsweise mit Online-Shopping, um mit Freunden zu chatten oder auf verschiedenen Streaming-Plattformen wie Netflix oder Amazon-Prime. Ob das gestiegene Nutzungsverhalten digitaler Medien etwas mit der Corona-Pandemie zu tun hat und ob Jugendliche einen Anstieg in ihrem eigenen Nutzungsverhalten feststellen konnten, hat die BAnane-Jugendredaktion gefragt: Mia Eck

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 28.12.2020