Und was soll dieses ganze Rohessen eigentlich bewirken? Angeblich fühlt man sich dadurch vitaler, fitter, gesünder und so weiter und so weiter. Ob das auf lange Sicht so ist, kann ich leider nicht beurteilen, denn ich glaube, meine Testphase war viel zu kurz gewählt. Außerdem ist es sehr blöd, wenn man mit Freunden essen gehen möchte...

Aber im Prinzip ist das Konzept leicht umzusetzen, schmeckt lecker und macht bei richtiger Ausführung und genug Flüssigkeitszufuhr auch satt. Ich muss das Experiment auf jeden Fall irgendwann noch einmal starten und hoffe, dass ich es dann auch etwas länger durchziehen werde. Cara Metzner

