Nur Werbung? Von wegen!

YouTube ist nach Facebook die am zweithäufigsten genutzte soziale Plattform. Pro Minute werden nach Statistiken aus dem Jahr 2016 rund 300 Stunden Videomaterial hochgeladen. Wer schaut heutzutage keine YouTube-Videos mehr? Von den YouTube-Stars wie Dagi Bee, Bibi oder Julien Bam bis hin zu Dokumentationen oder Nachrichten gibt es alles Mögliche zu finden.

Wer ist euer Lieblings-YouTuber? Seit 2007 gibt es geschaltete Werbung auf der Plattform und bei den Youtubern auf den Kanälen in Form von „Produktplazierungen“. Leider sind diese nicht immer gekennzeichnet, so dass man als Zuschauer keine Chance auf Transparenz hat. Diese Problematik wird leider oftmals unkommentiert stehen gelassen, und so entwickelt sich aus einer Videoplattform für kreative Menschen, die mit Videoinhalten aller Art einen Mehrwert schaffen wollen, eine Werbeplattform, bei der es nur noch um Kommerz geht. Wer qualitativ hochwertige Videos, die neutral gehalten werden, finden möchte, kann jedoch auch fündig werden. Natürlich gibt es nicht nur die dunkle Seite, sondern auch informative Videos mit interessanten und wissenswerten Themen.

Beispiele für solche Kanäle sind meiner Meinung nach „#WDR360“, „y - kollektiv“ oder „die Frage“. Diese Kanäle sind Produktionen von einem Gemeinschaftsangebot der öffentlich-rechtlichen Fernsehsender ARD und ZDF und haben ein junges Publikum als Zielgruppe. Auf diesen Kanälen werden wöchentlich Kurzdokumentationen und Videos veröffentlicht, die sich mit gesellschaftlich kontroversen Themen auseinandersetzen und diese von verschiedenen Seiten beleuchten. Einige Beispiele für Videothemen sind soziale oder politische Fragen oder Videos zum Thema Transsexualität, Müllvermeidung oder Tierschutz.