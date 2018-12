O du fröhliche, o du selige, gnadenbringende Weihnachtszeit. Fest der Liebe, Fest des Schenkens und Fest der endlosen Verschwendung. Nicht nur, dass wir all unseren Lieben und nicht ganz so Lieben Dinge schenken, die wir aufwendig eingepackt quer über den Globus liefern lassen, nein, daheim packen wir die ganze Chose aus, nur um sie dann für maximal sechs Tage in Cellophanpapier zu wickeln. Die ungeliebten Geschenke landen schließlich unter dem Weihnachtsbaum aus Monokulturen, der mit aus China stammenden Glaskugeln (die ebenfalls wieder um die halbe Welt gereist sind) verziert wurde. Bis Baum und Papier schließlich im Müll landen, haben wir genügend Zeit, jede Menge zu essen und noch mehr Lebensmittel wegzuwerfen. Statistiken zufolge ist Weihnachten nichts als Verschwendung und Materialschlacht. Nichts Weihnachtswunder. Nichts Nächstenliebe. An Weihnachten lassen wir so richtig die Sau raus, und zwar auf Kosten von Produzenten in Dritt- und Schwellenländern, der Natur und der Umwelt. Dabei sollte es an Weihnachten nicht um Kommerz und Ausbeutung gehen, sondern um die Familie und den Freundeskreis. Um die Menschen, die uns wichtig sind und mit denen wir Zeit verbringen wollen. Und darum, dass wir Gutes tun. In diesem Sinne: Feiert Euer Fest, wie Ihr es wollt, aber denkt – insbesondere an Weihnachten – auch an die anderen, die Euch diesen Tag ermöglichen: Näherinnen, Trucker, Paketboten, Nachbarn, Eltern. Denn auch sie verdienen eine schöne Zeit. Bis neulich, Eure BAte

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 24.12.2018