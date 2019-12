Weihnachten steht vor der Tür. Und daneben ein riesiger, mit Geschenken bepackter Schlitten aus Leuchtschläuchen mit zwei dazugehörigen, rotnasigen Rentieren, ebenfalls grell die Nacht durchschneidend. Ein aufblasbarer Weihnachtsmann steht nur wenige Meter von seinem Schlitten entfernt im Vorgarten. Alle Fenster des Hauses sind teils mit kalt-weißen, teils mit kunterbunten Lichterketten verziert worden, von denen manche zu allem Übel auch noch in unterschiedlichem Takt blinken. „Merry Christmas“ steht in grüner Leuchtschrift an der Garage. Über der Tür hängt – fast wie ein Fremdkörper – der obligatorische Mistelzweig. O du Grausige, schießt es mir durch den Kopf, als ich das Haus passiere. Wenn ich beim Vorbeigehen schon beinahe wahnsinnig werde vor lauter Licht und Blinkerei, wie ergeht es dann den Nachbarn oder gar den Bewohnern? Kann ein Mensch so viel Lichtverschmutzung in einem ganzen Leben überhaupt ertragen? Denn nichts anderes ist diese sogenannte Weihnachtsdekoration in meinen Augen: Lichtverunreinigung. Denn die übertriebene Weihnachtsbeleuchtung an den Häusern trägt dazu bei, dass die Lichtglocke über unserer Stadt in der dunklen Jahreszeit immer größer wird. Diese Art von Nachtbeleuchtung ist schlecht für unsere Pflanzen- und Tierwelt. Und wenn ich mir das Spektakel ansehe, das sich jeden Abend neben dem kleinen Mistelzweig mit der goldenen Schleife abspielt, bin ich mir ziemlich sicher, dass auch wir Menschen unter dem schlechten Geschmack mancher Weihnachtsfanatiker leiden. Da lobe ich mir doch ein Weihnachtsfest bei Kerzenschein. Frohes Fest, Eure BAte

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 23.12.2019