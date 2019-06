Olivenbäume, Zypressen und Geschichte

Die Toskana ist eine leicht hügelige Region mit Olivenbäumen, Zypressen und Pinien im Herzen von Italien. Die Hauptstadt ist Florenz, doch viele denken eher an Pisa, wenn sie an diese Gegend denken, genauer gesagt, an den schiefen Turm von Pisa.

Dieses Wahrzeichen ist auf der ganzen Welt bekannt und als im Jahr 1173 mit dem Bau des freistehenden Glockenturms begonnen wurde, ahnte niemand, dass sich dieser Turm nur zwölf Jahre später zur Seite neigen wird und damit an Bekanntheit gewinnt. Der komplette Turm wurde im Jahr 1372 fertiggestellt. Heute wird dieser den Touristen in den Souvenirshops in allen möglichen Größen zum Kauf angeboten, für Sammler ein echtes Highlight – hat man doch sonst nur „gerade“ Gebäude als Urlaubsandenken im Koffer.

Reist man von Pisa in Richtung Nord-Osten, gelangt man in die Stadt Lucca – hier ist die Stadtmauer ein absolutes Muss. Zudem steht dort das Geburtshaus von Giacomo Puccini, dem Komponisten vieler bekannter Opern, unter anderem von Tosca. Außerdem sind noch unzählige gut erhaltene Kirchen, wunderschön angelegte Gärten und Parks zu besichtigen. Zum Flanieren laden die vielen kleinen Gässchen im Zentrum von Lucca ein.

Besuch in Florenz

Rund 80 Kilometer weiter östlich von Lucca gelegen, gelangt man nach Florenz. Sie gehört, hinter Venedig, zu einer der meist besuchten Städte Italiens. Einer der bekanntesten ehemaligen Bewohner ist Leonardo da Vinci, der Maler des Gemäldes Mona Lisa, das jedoch im Louvre in Paris zu bewundern ist. Florenz selbst bietet unzählige Museen, Plätze, Denkmäler und Kathedralen, die besichtigt werden wollen.

Besonders schön ist das Licht über dieser Stadt am Abend, wenn die Sonne untergeht. Mir gefielen die vielen kleinen Geschäfte auf der Brücke Ponte Vecchio und der Platz Michelangelo, von hier aus hat man einen fantastischen Blick auf viele Sehenswürdigkeiten von Florenz. Alexander Rhein

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 17.06.2019