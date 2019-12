Online ist die Auswahl groß und der Aufwand gering

Weihnachtsgeschenke im Laden kaufen, ist vielleicht von der Stimmung her schöner und wenn man eine genaue Vorstellung hat, ist diese Variante wohl die bessere. Doch wenn man mal ehrlich ist, geht keiner in der Weihnachtszeit gerne aus dem Haus. Es ist kalt, die Läden sind überfüllt, weil jeder auf den letzten Metern bis Weihnachten Geschenke kaufen möchte. Warum dann nicht gemütlich von zu Hause aus, wo man den ganzen Trubel nicht mitbekommt?

Heutzutage bekommt man alles im Internet, es gibt zu fast jedem Geschäft einen Onlineshop, weil auch die Firmen bemerkt haben, das immer mehr Leute die Chance nutzen, im Internet zu bestellen. Und auch die Zahlen sprechen dafür: Laut Digitalverband Bitkom shoppt jeder fünfte Internetnutzer mehrmals pro Woche oder sogar täglich online. Onlinehandel ist also gut und natürlich praktisch, denn meistens bekommt man im Internet Sachen auch günstiger, kann verschiedene Angebote einsehen, die das Onlineshopping so einfach wie möglich gestalten und günstiger als im Laden. Ein weiterer Vorteil ist, dass die Ver- braucher unabhängig von Ladenöffnungszeiten einkaufen gehen können. Außerdem werden die gekauften Produkte direkt zu einem nach Hause geschickt – der Aufwand ist somit gering. Im Internet kann man so viele Sachen bestellen, wie möglich, ohne dabei „arbeiten“ zu müssen. Die Ware kann auch jederzeit in einem bestimmten Zeitraum, wie in Läden, zurückgeschickt werden. Im Laden muss der Händler die Ware nicht annehmen, im Onlinehandel gestaltet sich dies meist auch einfacher.

Aufgrund der genannten Argumente ist online kaufen einfacher. Die Auswahl ist groß, der Aufwand nicht. Online kaufen wird immer attraktiver. Svenja Thomas

