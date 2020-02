Online shoppen ist bequem, aber in der Stadt ist es auch schön

Im Internet gibt es mittlerweile eine unübersehbare Zahl an e-Commerce-Anbietern. Geschätzt wird die Auswahl auf circa 150 000 deutsche Online-Shops. Doch warum ist Online-Shopping in den vergangenen Jahren so beliebt geworden?

Ganz einfach: Man kann von zu Hause aus, gemütlich auf dem Sofa, im Internet auf Shops seiner Wahl, in einem meist sogar größeren Sortiment, nach allem schauen, worauf man gerade Lust hat. Es geht bereits so weit, dass einzelne Läden, ihre Filialen vor Ort ganz schließen und ihre Waren nur noch online anbieten.

Online-Shops sehen darin ihren Vorteil, sie berichten, dass die Umsatzzahlen in den letzten Jahren erheblich gestiegen seien. Erstaunlich ist, dass das Shopping von zu Hause aus auch ältere Menschen immer mehr begeistert. Verständlich, da diese meist mehr Schwierigkeiten haben, in die Stadt zu fahren, um ihre Einkäufe zu erledigen. Somit machen sie es online.

Man brauch dafür lediglich ein elektronisches Gerät mit Internetzugang und fertig. Etwas, das im Jahr 2020 bei einem Großteil der Bevölkerung zum Alltag geworden ist. Die Bestellungen werden dann innerhalb von wenigen Tagen zu einem nach Hause geschickt.

Ein weiterer Vorteil ist, dass die Bestellungen bis zu einem bestimmten Betrag sogar versandkostenfrei sein können und manchmal sogar günstiger zu finden sind, als im Laden um die Ecke. Das kommt daher, weil man im Internet vergleichen kann und die eventuell günstigeren Produkte einfach bei einem anderen Anbieter bestellt. Die Auswahl der Shops könnte nicht größer und vielfältiger sein.

Ich persönlich halte Online-Shopping für etwas ziemlich Praktisches, da Einkäufe sehr leicht von zu Hause aus getätigt werden können, ohne das man dafür raus muss.

Man hat eine große und vielseitige Auswahl von allem, was man möchte – übersichtlich, auf einem Blick. In die Suchspalte kann man außerdem ganz genau das eingeben, was man sucht und man hat direkt ein großes Angebot davon. Im Laden könnte es stattdessen sein, dass es den jeweiligen Artikel nicht gibt, oder man ihn suchen muss. All das kann man sich ersparen, indem man online shoppt.

Die Mischung macht’s

Online shoppen ist zwar bequem, in der Stadt ist es aber auch schön. Man sieht den Artikel direkt, kann die Qualität einschätzen und zum Beispiel bei Mode diese direkt anprobieren. Man bekommt so außerdem eine bessere Übersicht von den Waren und hat keine zu große Auswahl. So ist man weniger überfordert, kann sich auf das Wesentliche konzentrieren und muss nicht erst zahlreiche Teile bestellen, von denen man vermutlich viele wieder zurückschickt.

Online-Shopping kann zwar sehr praktisch sein, aber man sollte dennoch die lokalen Läden unterstützen, so gut es geht. Shoppen vom Sofa aus hat zwar seine Vorteile und manche Dinge kann man tatsächlich nur im Internet kaufen. Wenn es jedoch kein nötiger Online-Kauf sein sollte, empfehle ich, die Läden vor der eigenen Haustür zu besuchen und zu unterstützen. Svenja Thomas

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 17.02.2020