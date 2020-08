Online-Studium in Corona-Zeiten

Dozentin Caroline Müller sitzt vor einem Laptop in ihrem Büro der Universität Bielefeld. Zusammen mit per Videokonferenz zugeschalteten Studierenden untersucht sie die Pflanze „Knoblauchsrauke“ mit einer Lupe. Auch im Wintersemester könnte der Studienalltag so aussehen.

© Friso Gentsch/dpa