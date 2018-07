Anzeige

Das „Schnupperstudium“ verschafft Jugendlichen somit sowohl einen Einblick in die Abläufe an einer Universität als auch in das Studienfach an sich. Zum einen machen Jugendliche zum Beispiel die Erfahrung, in einem großen Hörsaal mit 300 Leuten statt in einem Klassenraum mit 20 Schulkameraden zu sitzen.

Zum anderen können sie versuchen, der Vorlesung, soweit dies mit ihrem Wissen möglich ist, zu folgen. Danach lässt sich sicher besser beurteilen, ob der jeweilige Studiengang der richtige für einen ist. Laura Kress

