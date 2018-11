Our Last Night feiert Tourabschluss in Karlsruhe

Seit Wochen tourt die 2004 gegründete Post-Hardcore-Band Our Last Night durch Europa. Häufigster Halt dabei: Deutschland. Insgesamt fünf Konzerte gab die Gruppe hierzulande. So viele Stopps wie nirgendwo sonst auf dieser Tour. Und ihre letzte Station der Europatour 2018: Karlsruhe, Substage.

Zusammen mit drei Vorbands machten sie die Location unsicher. Mit dabei waren nämlich noch die die Indie-Pop-Gruppe Jule Vera, die den Abend einstimmen durfte, und die etwas bekannteren Post-Hardcore-Bands Hawthorne Heights aus Ohio und Hands like Houses aus Australien, die schon eine großartige Show ablieferten, bevor es eigentlich erst so richtig losging.

Vier Stunden Musikgenuss

Das Konzert, das gegen 19.15 Uhr begann, brachte insgesamt um die vier Stunden Musikgenuss in den Live-Club Substage. Our Last Night und auch die Vorbands spielten mit großer Leidenschaft, so dass alle Zuschauer in den Bann gezogen wurden. Ihre Energie ging auf die Masse über, und die Fans feierten begeistert zu den bekannten Texten der Band.

Die Menge war begeistert

Es macht einfach Spaß, ein Konzert zu sehen, bei dem man die Energie zu spüren scheint, die die Musiker auf der Bühne aufbringen. Die doch recht kleine Location war komplett gefüllt, und die Menge war begeistert.

Auch die Vorbands sind einen Ausflug wert

Wer gerne Rock-Musik und Post-Hardcore hört, dem seien Hands Like Houses und Our Last Night wärmstens empfohlen. Vor allem live sind sie ein Erlebnis, die Fahrt nach Karlsruhe – auch im Feierabendverkehr – hat sich also gelohnt. Und wenn eine der Gruppen wieder nach Deutschland kommt, stehe ich hoffentlich in der ersten Reihe. Cara Metzner

