Panoramablick auf die Berge

Dieses Jahr ging es für mich zum dritten Mal nach Südtirol. Zwischen Weinbergen, schönen Seen und atemberaubenden Bergen ist es immer wieder schön, dort seinen Urlaub zu verbringen.

Den ersten Tag verbrachten wir entspannt am Kalterer See. Umgeben von Bergen ist der See der perfekte Ort zum Entspannen. An heißen Tagen sind die Strandbäder rund um den See sehr beliebt. Aber auch an Aktivitätsangeboten mangelt es dem Kalterer See nicht. Von Tretboot- bis zu Kanufahren oder Windsurfen ist dort alles möglich. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass es sich auf jeden Fall lohnt, ein Tretboot auszuleihen. Auf dem Wasser hat man einen tollen Panoramablick auf die umliegenden Berge. Zusätzlich entgeht man so den überfüllten Badestränden und kann trotzdem sehr gut vom Boot aus schwimmen gehen.

Ein weiteres Ausflugsziel waren die Gärten von „Schloss Trautmansdorf“ in Meran. Der ehemalige Aufenthaltsort von Kaiserin Sisi hat eine schöne Parkanlage mit bunten Blumen und Bäumen aller Art. Aber auch Eidechsen und einheimische Vögel gibt es dort zu sehen. Der Garten ist für alle Blumenliebhaber auf jeden Fall einen Besuch wert, um die wunderschöne Natur dort zu bestaunen.

Ein Urlaub in Südtirol ohne Wanderung kam für uns nicht infrage. Also haben wir einen letzten Ausflug zur Bletterbach-Schlucht gemacht. Die acht Kilometer lange Schlucht bietet viele Wanderwege für Fortgeschrittene, aber auch für Anfänger. Und so haben wir unseren Urlaub mit einer Wanderung durch den „Grand Canyon Südtirols“, vorbei an kleinen Wasserfällen und hohen Felswänden, beendet. Beate Sturm

