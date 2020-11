Pausensnack mit Maskenpflicht

Das Tragen der Maske an einem Zehn-Stunden-Unterrichtstag, wie es seit dem Ende der Herbstferien in allen hessischen Klassenräumen gefordert wird, kann sehr herausfordernd sein. Dass der Mund-Nasenschutz eine wichtige Maßnahme im Kampf gegen das Coronavirus ist, haben mittlerweile fast alle verstanden. Trotzdem treten bei der Umsetzung gelegentlich Zweifel auf.

So ist es in den Klassenräumen häufig der Fall, dass Schüler nur wenige Zentimeter voneinander entfernt sitzen. Wir tragen in der Unterrichtszeit zwar ständig unseren Mund-Nasenschutz, aber wenn der kleine Hunger in den Pausen kommt, hat die Maske keine Chance mehr! In den Pausen muss die Maske weichen, weil wir alle etwas essen und trinken wollen – hoffentlich machen die Viren dann auch mit uns Pause.

Tun sie natürlich nicht und wir fragen uns, ob das Tragen der Maske in den Unterrichtsstunden Sinn macht, wenn man sie danach für die Pausenzeit absetzt und im Zweifel genau an der gleichen Stelle bleibt wie zuvor. Nachdem der Pausen- snack verputzt ist, setzen natürlich alle wieder ihre Masken auf und hoffen, dass sie keine Viren zusammen mit dem Nutella-Brot geschluckt haben. Mia Eck

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 02.11.2020