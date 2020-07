„Personen im historischen Kontext betrachten“

In den vergangenen Wochen wurden im Zuge der Black-Lives-Matter-Bewegung Statuen historischer Persönlichkeiten wie die des Reichskanzlers Otto von Bismarck attackiert. Ihnen wird die Schuld am europäischen Kolonialismus gegeben. Die BAnane hat den Historiker, langjährigen Lehrer und Gründer der Geschichtswerkstatt der Geschwister-Scholl-Schule, Franz Josef Schäfer, zu den Anschuldigungen befragt.

Otto von Bismarck wird für den deutschen Kolonialismus verantwortlich gemacht und des Rassismus’ beschuldigt. Was ist an diesen Vorwürfen dran?

Franz Josef Schäfer: Reichskanzler Otto von Bismarck ist der deutsche Kanzler mit der bislang längsten Amtszeit, nämlich von 1871 bis 1890. Der „eiserne Kanzler“ wollte das nach dem Deutsch-Französischen Krieg am 18. Januar 1871 im Spiegelsaal des Schlosses zu Versailles proklamierte Deutsche Reich zunächst im Innern konsolidieren. Nach drei Einigungskriegen lag ihm eine aggressive Außenpolitik fern. Er galt in den ersten Jahren seiner Kanzlerschaft als „ehrlicher Makler“, der bei internationalen Konflikten vermittelte, um Deutschland aus den Krisenherden herauszuhalten, etwa auf der Berliner Konferenz von 1878. Berühmt geworden ist sein Ausspruch dem Journalisten Eugen Wolf gegenüber: „Meine Karte von Afrika liegt in Europa“. Bismarck ging jedoch, allerdings ohne große Begeisterung, 1884/85 zu einer aktiven Kolonialpolitik mit der Schaffung von deutschen Schutzgebieten über und gab somit den Forderungen kolonialer Interessenverbänden nach. Zugleich lud er zu einer Afrika-Konferenz ein, um die Interessen der europäischen Kolonialmächte zu koordinieren.

Wie ging man mit der dortigen Bevölkerung um?

Schäfer: Die Behandlung der ansässigen Bevölkerung in den Kolonien durch die Deutschen unterschied sich nicht von derjenigen etwa Großbritanniens, Frankreichs oder der Niederlande. Die Europäer waren im Hochimperialismus von der Überlegenheit der „weißen Rasse“ überzeugt und leiteten daraus eine Berechtigung ab, die „primitiven“ Schwarzen zu beherrschen und sie zu zivilisieren. Zum Völkermord an den Herero und Nama in Deutsch-Südwestafrika kam es im Jahre 1907, lange nach Bismarcks Amtszeit.

Ist die Kritik an Bismarcks Erbe berechtigt?

Schäfer: Bismarck wie auch andere Personen sollten nach ihrem historischen Kontext beurteilt werden. Meines Erachtens wird man ihm nicht gerecht, wenn heute gültige Prinzipien des Völkerrechtes und von der überwiegenden Mehrheit der Gesellschaft anerkannte moralische Grundsätze unkritisch auf handelnde Personen aus der Vergangenheit angewandt werden. Unstrittig bleibt, dass Bismarck Monarchist war, der politische Parteien verachtet hatte und folglich kein Vorbild für Bürgerinnen und Bürger im demokratischen Rechtsstaat sein kann.

Wünschen Sie sich einen kritischeren Umgang mit historischen Persönlichkeiten?

Schäfer: Im Schulunterricht ist ohnehin nur ein „Grundgerüst“ umsetzbar. Ich habe gerne außerschulische Lernorte einbezogen, etwa KZ-Gedenkstätten oder zuletzt die Karl-Marx-Ausstellung in Trier 2018.

Interview: Marvin Zubrod

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 06.07.2020