Peter Shaw liest das „Gespensterschloss“

Für viele Fans der drei Fragezeichen ist ein Einschlafen ohne die Stimmen von Justus Jonas, Peter Shaw und Bob Andrews undenkbar. In ihren Hörspielen nehmen sich die drei Detektive aus Rocky Beach seit rund 40 Jahren Rätseln und Geheimnissen aller Art an.

In den Hörspielen, insbesondere den älteren Fällen, werden aber nur Teile der Storyline verwendet, um sie prägnanter auf MC, CD oder Vinyl pressen zu können. Wer dennoch nicht die meist 128 Seiten starken Bücher eines deutschen Autorenteams lesen mag, kann nun getrost zum Kopfhörer greifen – viele der bekanntesten Fälle der drei Fragezeichen gibt es inzwischen als Hörbuch, gelesen von bekannten Persönlichkeiten.

Klar, dass unter den Vorlesern die Sprecher der drei Detektive selbst nicht fehlen dürfen. Oliver Rohrbeck, der Sprecher von Justus Jonas, hat sich dem ersten Hörspiel-Fall angenommen: „Die drei Fragezeichen und der Super-Papagei“. Jens Wawrczeck, der Sprecher von Peter Shaw, liest die erste veröffentlichte Buchvorlage, „Die drei Fragezeichen und das Gespensterschloss“. Und Andreas Fröhlich, als Bob Andrews zuständig für Recherchen und Archiv, gibt den „Karpatenhund“ zum Besten.

Doch auch drei Fragezeichen-Fan Bastian Pastewka, Musical-Darsteller Jannik Schümann, Ärzte-Schlagzeuger Bela B., Sänger Henning May und die Schauspielerinnen Jessica Schwarz und Anna Thalbach, die schon dem kleinen Gespenst ihre Stimme geliehen hat, lesen mit und hauchen den alten Geschichten Robert Arthurs neues Leben ein. Der amerikanische Autor ist der Erfinder der drei Fragezeichen (The Three Investigators).

Im BAnane-Fazit kommen die Abenteuer der drei Detektive als Hörbuch fast genauso gut an wie die Hörspiele aus der Feder von Heikedine Körting. Auch wenn es anfangs etwas irritierend ist, dass „Justus“, „Peter“ und „Bob“ die Geschichten vorlesen, punkten die Hörbücher mit ausführlicheren Stories und einer interessanten Sprache. Moritz Müller

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 02.03.2020