Pilotprojekt „Elisa“ ist auf der A5 gestartet

Elektromobilität ist derzeit in aller Munde, obgleich sie bereits im 19. Jahrhundert eine Rolle spielte. Wie wichtig sie jedoch tatsächlich für den Umweltschutz ist, wurde uns erst in den vergangenen Jahrzehnten bewusst. Nun ist es Zeit, Altbekanntes neu zu überdenken und verbessert einzuführen, wie die E-Autobahn, die auf einer Idee der 50er Jahre beruht.

2016 wurde der weltweit erste Autobahnabschnitt in Schweden eingeführt. Auf einer Strecke von zwei Kilometern haben seitdem moderne Hybrid-Lkw die Möglichkeit, den elektrischen Strom zum Fahren zu nutzen. Auch nach dem der Streckenabschnitt verlassen wurde, wird weiterhin auf schädliches Diesel verzichtet. Denn der Kontakt mit den Stromleitungen erlaubt, dass sich die Batterien füllen und auf den Elektrobetrieb umgeschaltet wird. Die Entwickler orientierten sich damals an Elektrobussen, die hauptsächlich innerorts in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts gefahren sind. Allerdings unterscheidet sich das heutige Konzept insofern von seinen Urahnen, dass der Strom nun aus erneuerbaren Energien gewonnen wird.

Auf die E-Autobahn in Schweden, folgte eine in den USA und nun seit knapp zwei Wochen auch in Deutschland. Die fünf Kilometer lange Strecke der A5 zwischen Langen und Weiterstadt kostete 15 Millionen Euro und wurde deshalb ausgewählt, da es sich um einen der am stärksten befahrenen Abschnitte in ganz Deutschland handelt. Bis 2022 sollen bei diesem Pilotprojekt der „Elisa“ (elektrifizierter, innovativer Schwerverkehr auf Autobahnen) Erfahrungen zur E-Autobahn gesammelt werden, bevor darüber nachgedacht wird, ob dieses Konzept weiter ausgebaut werden soll. Jedoch bleibt der hessische Autobahnabschnitt nicht die einzige Teststrecke Deutschlands, zwei weitere werden in Kürze eingeweiht. Sophia Rhein

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 20.05.2019