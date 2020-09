Pippi feiert ihren 75. Geburtstag

Pippi Langstrumpf – mit vollem Namen Pippilotta Viktualia Rollgardina Pfefferminz Efraimstochter Langstrumpf – ist der Protagonist aus der dreibändigen schwedischen Kinderbuchreihe von Astrid Lindgren. Pippi ist ein neunjähriges Mädchen mit Sommersprossen, bei der die Haare als geflochtene Zöpfe zur Seite stehen.

Sie hat alle Eigenschaften, die sich jedes Kind früher ersehnt hat. Sie ist so stark, dass sie alles hochheben kann – sie selbst bezeichnet sich als stärksten Menschen der Welt. Des Weiteren hat sie ein Äffchen namens Herr Nilsson und ein Pferd namens Kleiner Onkel. Pippi wohnt allein in einer Villa, der Villa Kunterbunt, und kann dort tun und lassen, was sie will. Mit ihren zwei besten Freunden Tommy und Annika unternimmt sie immer viele außergewöhnliche Dinge, und sie erleben Abenteuer zusammen.

In diesem Jahr werden die beliebten Kinderbücher 75 Jahre alt. Fast jedes Kind ist mit den Büchern und Filmen aufgewachsen, und auch heute nach all den Jahren werden sie noch gelesen und geschaut. Die Idee zu den Büchern entstand aber schon viel früher, als Astrid Lindgrens Tochter Karin 1941 den Namen Pippi Langstrumpf erfand. Das Mädchen, das sich häufig Namen ausdachte, lag mit einer Lungenentzündung im Bett und forderte seine Mutter auf: „Erzähl mir was von Pippi Langstrumpf.“

Astrid Lindgren, die ursprünglich nicht vorhatte, Schriftstellerin zu werden, schrieb die Erzählung im März 1944 nieder, als sie infolge eines verstauchten Fußes selbst liegen musste. Zum zehnten Geburtstag von Karin am 21. Mai 1944 schenkte sie ihr das Manuskript. Mit dem Manuskript gewann sie einen Wettbewerb und seitdem sind die Bücher auf der ganzen Welt bekannt und beliebt. Svenja Thomas

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 14.09.2020