Heute dient der Turm hauptsächlich als Touristenattraktion und Fotomotiv. Mittlerweile besteht sogar die Möglichkeit, Tickets zu erwerben und den Turm zu besteigen. Da die Neigung des Gebäudes auch auf der Wendeltreppe im Inneren des Turmes zu spüren ist, kann dieses Erlebnis bei manchem Touristen durchaus für ein mulmiges Gefühl sorgen. Oben angekommen, bietet sich einem dann aber ein fantastischer Blick über Pisa.

Die Stadt am Arno hat jedoch noch mehr zu bieten als den Schiefen Turm. So sind noch Sehenswürdigkeiten wie der Dom Santa Maria Assunta oder das Baptisterium einen Besuch wert. Und auch für Shoppingmöglichkeiten ist gesorgt. Dabei gilt jedoch: Je näher am Turm, desto teurer die Preise.

Südlich von Pisa befindet sich die mittelalterliche Stadt Siena, durchzogen von vielen verwinkelten Gassen mit kleinen Geschäften und Boutiquen. Auch hier lohnt sich ein Besuch des Doms. Sehenswert ist aber vor allem die Piazza del Campo, auf der man es sich in Restaurants und Cafés gemütlich machen kann – außer am 2. Juli und 16. August. Denn an diesen beiden Tagen herrscht Ausnahmezustand in Siena. Es sind noch mehr Besucher als sonst in der Stadt, die Parkplätze sind überfüllt, die Gassen mit Flaggen geschmückt und ein Umzug historisch kostümierter Menschen zieht durch die Stadt. Der Grund dafür ist das legendäre Pferderennen Palio di Siena, welches bereits seit dem Mittelalter auf der Piazza del Campo ausgetragen wird. Dabei treten Vertreter der verschiedenen Stadtteile Sienas, sogenannter Contraden, gegeneinander an. Da aber gemessen an der Nachfrage nur einige wenige Glückliche Tickets für das Event ergattern können, wird das Rennen auch im Fernsehen übertragen.

Neben Kulturprogramm in historischen Städten darf aber natürlich auch die Entspannung nicht zu kurz kommen. Und die suchen viele an den Stränden. Diese sind in Italien vor allem im August oft überfüllt. Aber trotzdem gibt es viele schöne Buchten wie etwa den Golf von Baratti nahe San Vincenzo, die auf jeden Fall einen Besuch wert sind.

Letztendlich darf natürlich auch gutes Essen nicht fehlen. Und daran mangelt es in Italien bekanntlich nicht. Olivenöl, Wein, Pizza und Pasta – das gibt es in dieser Qualität nur in Italien. Laura Kress

